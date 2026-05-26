Bari, Dorval dopo la retrocessione: “Scusate se non siamo riusciti a salvare la categoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
palermo bari serie b 2-0 (51) Dorval pierozzi

Una stagione ben al di sotto delle aspettative per il Bari, culminata con la retrocessione in Serie C. In merito a ciò, si espresso attraverso un messaggio sui propri profili social ufficiali il difensore biancorosso, Mehdi Dorval.

“Sono consapevole che molti mi criticheranno, mi insulteranno e non crederanno alle mie parole. Nonostante questo, sento il dovere di chiedervi scusa”, esordisce il calciatore.


 

Dorval ha poi aggiunto: “Scusate se non siamo riusciti a salvare la categoria. Scusate se abbiamo deluso una città intera, se abbiamo commesso tanti errori e se non siamo riusciti a darvi ciò che meritavate. Bari per me è casa. In questi anni qui sono cresciuto tanto, come calciatore e come uomo”.

Inoltre, un ringraziamento alla piazza: “Ho sbagliato, sono caduto tante volte, ma mi sono sempre rialzato grazie all’amore e al sostegno che mi avete dato ogni giorno. Allo stesso tempo sono consapevole di quanto io abbia dato per onorare questi colori, sono arrivato qui da sconosciuto e, grazie a questa piazza, ho realizzato il sogno di rappresentare la mia Nazionale. Per questo vi sarò per sempre grato”.

Infine, Dorval non nasconde il suo amore per Bari: “Amo questa città. È diventata la mia seconda casa e lo sarà per sempre. Non chiedo comprensione, chiedo solo scusa. Non so cosa succederà in futuro, ma l’unica cosa che mi auguro, e che auguro a tutti voi, è che Bari torni presto dove merita di stare”.

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