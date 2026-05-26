Sudtirol, possibile addio di Castori e Bravo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
CASTORI

Dopo aver conquistato la salvezza ai playout contro il Bari, il Sudtirol inizia a preparare la prossima stagione di Serie BKT, dove potrebbero non esser riconfermati il tecnico Fabrizio Castori e il ds Paolo Bravo.

Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, il club altotesino non è certo di proseguire questo percorso, riflettendo sulla permanenza dei due. La decisione della società si conoscerà nei prossimi giorni, che potrebbe voltare pagina dopo una stagione complicata.


 

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