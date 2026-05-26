Carrarese, Calabro verso l’addio: il Padova spinge per il tecnico
Dopo l’ottima stagione disputata con la Carrarese, che a concluso il campionato di Serie B in dodicesima posizione, il tecnico Antonio Calabro sembrerebbe sempre più vicino all’addio al club toscano.
Infatti, secondo quanto riportato da il Padova sta spingendo per portare l’allenatore in Veneto per il prossimo anno. Calabro sembra quindi destinato a rimanere in Serie B anche per la prossima stagione, ma ora si dovrà aspettare di capire se la fumata sarà bianca.