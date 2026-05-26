Ex rosa, Grosso in chiusura con la Fiorentina

Dopo l’ottima stagione disputata con il Sassuolo, che ha chiuso il campionato in undicesima posizione, l’ex rosa Fabio Grosso ha attirato l’attenzione di vari club di Serie A e adesso è ad un passo dal lasciare i neroverdi.

Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la Fiorentina starebbe chiudendo la trattativa con Grosso come nuovo tecnico. L’intesa con l’allenatore è quasi raggiunta per un contratto biennale. Dovranno essere definiti gli ultimi dettagli e poi il campione del mondo sarà pronto a sedere sulla panchina dei viola.



