Ex rosa, Grosso in chiusura con la Fiorentina

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
palermo sassuolo 5-3 (79) matracia grosso

Dopo l’ottima stagione disputata con il Sassuolo, che ha chiuso il campionato in undicesima posizione, l’ex rosa Fabio Grosso ha attirato l’attenzione di vari club di Serie A e adesso è ad un passo dal lasciare i neroverdi.

Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la Fiorentina starebbe chiudendo la trattativa con Grosso come nuovo tecnico. L’intesa con l’allenatore è quasi raggiunta per un contratto biennale. Dovranno essere definiti gli ultimi dettagli e poi il campione del mondo sarà pronto a sedere sulla panchina dei viola.


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