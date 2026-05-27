Corriere dello Sport: “Palermo nel segno di Inzaghi. Vasic, Desplanches e Lund verso l’addio”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
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La mancata promozione in Serie A non cambia i piani del Palermo. La proprietà rosanero ha scelto di proseguire nel segno della continuità e di ripartire da Filippo Inzaghi, ritenuto il principale punto di riferimento tecnico del progetto. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il lavoro svolto dall’allenatore nel corso della stagione ha lasciato un’impronta chiara sia sul gruppo sia sul rendimento della squadra.

I 72 punti conquistati nella regular season rappresentano una base solida dalla quale ripartire. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa per il Corriere dello Sport, uno degli aspetti più apprezzati dalla società riguarda soprattutto la capacità di Inzaghi di entrare nella testa dei giocatori, trasmettendo mentalità, carattere e spirito vincente. Un lavoro psicologico che ha rafforzato anche il legame tra squadra e tifoseria, diventato uno dei punti di forza della stagione rosanero.


Ma il contributo di Inzaghi si è visto soprattutto sul campo. Il Corriere dello Sport, nell’analisi firmata da Antonio La Rosa, evidenzia come il tecnico abbia valorizzato diversi elementi della rosa, migliorandone rendimento e numeri offensivi. Emblematico il caso dei difensori: Pierozzi, Bani e Ceccaroni hanno trovato continuità anche sotto porta grazie alle proiezioni offensive richieste dall’allenatore, oltre alle situazioni studiate sui calci piazzati.

Tra i giocatori cresciuti maggiormente spicca anche Ranocchia. Inzaghi lo ha trasformato in uno dei riferimenti del centrocampo rosanero, affidandogli le chiavi della mediana e permettendogli di chiudere la stagione con il record personale di sei gol. Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il centrocampista rappresenterà uno dei punti fermi del Palermo 2026/27, sia in un eventuale 4-2-3-1 sia nel 4-3-3.

Il simbolo del lavoro di Inzaghi resta però Pohjanpalo. I 25 gol realizzati dal finlandese non sono soltanto il frutto delle qualità dell’attaccante, ma anche della capacità del tecnico di costruire una squadra funzionale alle sue caratteristiche. Il Corriere dello Sport sottolinea infatti come il Palermo voglia ripartire proprio dall’asse Inzaghi-Pohjanpalo per tentare nuovamente l’assalto alla Serie A.

Capitolo giovani: Vasic, Desplanches e Lund hanno già attirato l’interesse di diversi club. Il portiere rientrerà dal prestito al Pescara, mentre il Colonia potrebbe decidere di non riscattare Lund, riportando così l’esterno a disposizione del Palermo.

Nel frattempo il club ha ufficializzato anche sede e date del ritiro estivo. Come riportato ancora da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, i rosanero lavoreranno dal 10 al 30 luglio a Santa Cristina in Val Gardena, in Trentino-Alto Adige, allenandosi presso il centro sportivo “Mulin da Coi”.

Infine, sul fronte infrastrutture, è arrivato il via libera della Giunta Regionale allo stanziamento di 60 milioni di euro per il progetto di rifacimento dello stadio Renzo Barbera, altro tassello fondamentale nella crescita del Palermo targato City Football Group.

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