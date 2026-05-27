Tuttosport: “Barbera, la Regione sblocca 60 milioni: il City ne investirà altri 150”

Prosegue il percorso verso la riqualificazione del Renzo Barbera. Come sottolinea Luigi Butera su Tuttosport, il City Football Group è pronto a investire circa 150 milioni di euro per il rifacimento dello stadio rosanero, mentre la restante parte della copertura economica dovrà arrivare dagli enti pubblici tra Comune, Governo e Regione Siciliana.

Proprio nelle ultime ore è arrivato un passaggio importante: la Regione ha infatti ufficializzato il via libera allo stanziamento di 60 milioni di euro destinati ai lavori di ammodernamento dell’impianto.





Secondo quanto riportato da Luigi Butera per Tuttosport, il finanziamento rappresenta uno snodo decisivo per il progetto del nuovo Barbera, considerato strategico sia per il futuro del Palermo sia per la candidatura della città agli Europei del 2032.

Il progetto complessivo punta a trasformare il Barbera in uno stadio moderno, sostenibile e all’altezza delle ambizioni del City Football Group, che continua a investire contemporaneamente sia sul piano sportivo sia su quello infrastrutturale.