Corriere dello Sport: “Palermo, Segre e Gomes diventano ‘bandiera’: più libertà sul mercato per Osti”

C’è una novità importante in casa Palermo che potrebbe incidere concretamente sulle strategie di mercato della prossima stagione. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, per la prima volta dall’arrivo del City Football Group il club rosanero può contare su giocatori “bandiera”, ovvero calciatori tesserati da almeno quattro stagioni consecutive e quindi esclusi dal conteggio delle liste over della Serie B.

Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa per il Corriere dello Sport, i due elementi che hanno raggiunto questo status sono Jacopo Segre e Claudio Gomes. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2027, ma con prospettive molto differenti all’interno del progetto tecnico del Palermo.





Segre rappresenta infatti uno dei punti fermi della squadra di Filippo Inzaghi. Il centrocampista torinese è diventato un leader sia sul campo sia all’interno dello spogliatoio, oltre a essere uno dei giocatori più apprezzati dalla tifoseria rosanero. Molto più incerto appare invece il futuro di Gomes, reduce da una stagione complicata e caratterizzata da uno spazio ridotto nelle rotazioni.

Il Corriere dello Sport, nell’analisi firmata da Antonio La Rosa, evidenzia però soprattutto l’aspetto strategico della questione. Essendo considerati “bandiera”, Segre e Gomes non occuperanno slot nella lista dei 18 over consentiti dalla Serie B. Una situazione che permetterà al direttore sportivo Carlo Osti di avere maggiore flessibilità nella costruzione della rosa e nella scelta degli obiettivi di mercato.

Sulla carta anche Buttaro avrebbe maturato lo stesso status, ma il difensore — rientrato dal prestito al Foggia — non rientra nei piani tecnici del Palermo. La società potrà quindi sfruttare soprattutto i due slot liberati da Segre e Gomes per inserire nuovi giocatori esperti e pronti ad alzare il livello della squadra.

Antonio La Rosa sottolinea sul Corriere dello Sport come il Palermo voglia continuare a puntare su “usato sicuro” e profili già affermati. La spina dorsale del nuovo progetto sarà costruita attorno a Bani in difesa, Ranocchia a centrocampo e Pohjanpalo in attacco. Proprio il centravanti finlandese ha ricevuto ieri al Palermo Museum il Premio “Pablito”, riconoscimento dedicato al capocannoniere della Serie B.

Parallelamente il club continuerà a lavorare anche sugli under per aumentare qualità e profondità della rosa. Intanto arriva una soddisfazione dal settore giovanile: il portiere della Primavera Nils Balaguss è stato convocato dalla Lettonia Under 19 per la “Baltic Cup U19”, torneo in programma a Riga dal 2 all’8 giugno.

Il Palermo prepara così la nuova stagione tra continuità, vantaggi regolamentari e un mercato che si preannuncia ancora una volta molto ambizioso.