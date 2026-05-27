Playoff Serie C: Catania eliminato al Massimino, in finale ci va l’Ascoli

L’Ascoli conquista la finale playoff di Serie C al termine di una semifinale di ritorno ricca di emozioni contro il Catania. Al “Massimino” finisce 2-1 per gli etnei, ma il pesante 4-0 conquistato dai marchigiani nella gara d’andata si rivela decisivo per il passaggio del turno.

Il Catania parte fortissimo e riaccende subito le speranze con il gol di Salvatore Caturano dopo appena sette minuti. I rossazzurri continuano a spingere e trovano anche il raddoppio poco prima dell’intervallo con Francesco Forte, facendo tremare l’Ascoli.





Nella ripresa i siciliani sfiorano il clamoroso 3-0 ancora con Caturano, fermato però dal palo. A spegnere definitivamente i sogni di rimonta del Catania è il gol di Nikolas Oviszach a cinque minuti dalla fine, rete che regala ai bianconeri una sconfitta indolore e soprattutto la qualificazione alla finale.

Nel finale la partita è stata anche interrotta per alcuni minuti a causa del lancio di oggetti in campo da parte della tifoseria rossazzurra. L’Ascoli affronterà ora l’Union Brescia nell’ultimo atto dei playoff che mette in palio la promozione in Serie B.