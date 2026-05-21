Ternana verso il fallimento: nessuna offerta e addio al professionismo

Per la Ternana sembra essere arrivato il momento più doloroso della propria storia recente. Dopo giorni di speranze, indiscrezioni e tentativi di salvare il club, il fallimento appare ormai inevitabile.

Nonostante gli sforzi compiuti nelle ultime settimane — compresa la disponibilità di calciatori e dipendenti a rinunciare agli stipendi pur di aiutare la società — nessun investitore si sarebbe fatto avanti concretamente. Anche l’ultima asta, infatti, sarebbe andata deserta, avvicinando definitivamente le Fere al triste epilogo.





La scadenza fissata dal tribunale era prevista per oggi, giovedì 21 maggio, alle ore 12:00. Entro quel termine sarebbe stato possibile presentare offerte telematiche per rilevare il club, ma non sarebbe arrivata alcuna proposta ufficiale.

Dopo essere riuscita almeno a concludere regolarmente il campionato di Serie C, la Ternana si prepara ora a un futuro lontano dal calcio professionistico. In attesa dell’ufficialità del tribunale, tutto lascia pensare che il club umbro dovrà ripartire dai dilettanti.