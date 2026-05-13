Playoff Serie C: la Salernitana elimina la Casertana e vola avanti

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
salernitana

La Salernitana soffre più del previsto ma conquista il pass per il secondo turno dei playoff nazionali di Serie C. All’Arechi termina 1-1 contro una combattiva Casertana, capace di mettere in grande difficoltà i granata soprattutto nel primo tempo.

La squadra ospite approccia meglio la gara, giocando con aggressività e creando diverse occasioni pericolose. Proia sfiora il vantaggio trovando la pronta risposta di Donnarumma, mentre Llano manca di poco il bersaglio da ottima posizione. La Salernitana fatica a costruire gioco e vede anche annullarsi un gol per fuorigioco di Lescano nell’azione che aveva portato alla rete di Ferrari.


Nella ripresa il ritmo della Casertana cala, ma al 77’ arriva comunque il meritato vantaggio: Heinz svetta sugli sviluppi di un calcio d’angolo e firma l’1-0 che gela lo stadio Arechi. Nel finale però emerge il carattere della Salernitana, che si riversa in avanti alla ricerca del pareggio. Dopo alcune parate decisive di De Lucia, nel recupero Achik trova la rete dell’1-1 con un destro deviato che beffa il portiere ospite.

Con il pareggio finale la Salernitana stacca il pass per il secondo turno grazie al 4-3 complessivo nel doppio confronto, mentre la Casertana lascia i playoff a testa alta dopo una prova di grande intensità e orgoglio.

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