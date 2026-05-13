Playoff Serie C: Ravenna, Casarano e Lecco al secondo turno

Serata ricca di emozioni nei playoff di Serie C, con le gare di ritorno del primo turno nazionale che hanno regalato ribaltoni, qualificazioni all’ultimo respiro e tanta tensione fino ai minuti finali. A festeggiare l’accesso al secondo turno sono Ravenna, Casarano e Lecco, mentre terminano il loro cammino Cittadella, Renate e Pianese.

Impresa del Casarano, protagonista del risultato più clamoroso della serata: dopo la sconfitta per 2-0 all’andata, i pugliesi ribaltano tutto espugnando il campo del Renate con un netto 3-0. Decidono le reti di Cerbone, l’autogol di Ori e il sigillo di Grandolfo, in una gara dominata dagli ospiti nonostante l’espulsione di Versienti nel secondo tempo.





Grande equilibrio invece tra Ravenna e Cittadella. I veneti passano in vantaggio al 36’ con Vita, ma nella ripresa Fischnaller firma l’1-1 che vale oro per i romagnoli. Il pari complessivo premia infatti il Ravenna grazie al miglior piazzamento e al fatto di giocare il ritorno in casa.

Finale thriller anche a Lecco, dove la Pianese accarezza la qualificazione dopo il gol di Ianesi al 31’. Quando tutto sembrava deciso, al 98’ arriva il rigore trasformato da Sipos che regala al Lecco il pareggio e il passaggio del turno. Anche in questo caso, la parità complessiva sorride alla squadra meglio classificata nella stagione regolare.