Schifani rende omaggio ad Alessia al Renzo Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
palermo bari serie b 2-0 (23) schifani

Anche il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha voluto rendere omaggio alla piccola Alessia, la giovane tifosa rosanero scomparsa dopo una lunga battaglia contro la malattia.

Rientrando da Roma, dove aveva preso parte ad alcuni incontri istituzionali, e prima di raggiungere Palazzo d’Orléans, il governatore della Sicilia si è recato al Renzo Barbera per visitare la camera ardente allestita all’interno dello stadio.


Un gesto di grande vicinanza nei confronti della famiglia della bambina e di tutta la comunità rosanero, profondamente colpita dalla scomparsa di Alessia, soprannominata “la guerriera” dai tifosi del Palermo che in questi anni non hanno mai smesso di sostenerla e incoraggiarla nella sua lotta contro il male incurabile affrontato per sette anni.

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