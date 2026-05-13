Palermo, prosegue la preparazione verso Catanzaro: problema per Palumbo
Continua a Torretta la preparazione del Palermo di Filippo Inzaghi in vista della semifinale playoff d’andata contro il Catanzaro, in programma domenica sera al “Ceravolo”.
Nella seduta odierna i rosanero hanno svolto inizialmente un lavoro di forza in palestra, per poi proseguire sul campo con esercitazioni sugli sprint e una sessione dedicata alla tattica difensiva.
A chiudere l’allenamento una partitella con le sponde.
Arriva però anche una notizia da monitorare riguardante Antonio Palumbo. Il centrocampista rosanero, come comunicato dal club, ha riportato un trauma contusivo toraco-costale e un trauma distorsivo al ginocchio durante l’allenamento.
Per questo motivo il giocatore è stato sottoposto in via precauzionale ad accertamenti diagnostici. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore.