Palermo, prosegue la preparazione verso Catanzaro: problema per Palumbo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (20)

Continua a Torretta la preparazione del Palermo di Filippo Inzaghi in vista della semifinale playoff d’andata contro il Catanzaro, in programma domenica sera al “Ceravolo”.

Nella seduta odierna i rosanero hanno svolto inizialmente un lavoro di forza in palestra, per poi proseguire sul campo con esercitazioni sugli sprint e una sessione dedicata alla tattica difensiva.


A chiudere l’allenamento una partitella con le sponde.

Arriva però anche una notizia da monitorare riguardante Antonio Palumbo. Il centrocampista rosanero, come comunicato dal club, ha riportato un trauma contusivo toraco-costale e un trauma distorsivo al ginocchio durante l’allenamento.

Per questo motivo il giocatore è stato sottoposto in via precauzionale ad accertamenti diagnostici. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore.

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