Avellino, Izzo dopo l’eliminazione: «Abbiamo vissuto quattro mesi straordinari, torneremo ancora più affamati»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Palermo Avellino 2-0 (52) izzo patierno

AVELLINO – La delusione per l’eliminazione playoff contro il Catanzaro non cancella l’orgoglio per il percorso compiuto nella seconda parte di stagione. Armando Izzo, leader difensivo dell’Avellino, ha affidato ai propri canali social un lungo messaggio rivolto alla squadra e ai tifosi biancoverdi dopo il ko del “Ceravolo”.

Il centrale irpino ha voluto sottolineare soprattutto il valore umano del gruppo costruito negli ultimi mesi, culminati con una rimonta che ha portato l’Avellino fino agli spareggi promozione.


«In appena quattro mesi abbiamo vissuto qualcosa di straordinario. Abbiamo costruito un percorso fatto di sacrifici, emozioni, crescita e appartenenza», ha scritto Izzo. «Ho avuto la fortuna di incontrare un gruppo di ragazzi eccezionali, uomini prima ancora che atleti, capaci di dare tutto fino all’ultimo giorno».

Parole che raccontano il forte legame creatosi all’interno dello spogliatoio biancoverde dopo l’arrivo di Ballardini, capace di rilanciare la squadra fino alla qualificazione playoff.

Nel suo messaggio, Izzo ha poi guardato al futuro, lanciando un chiaro segnale in vista della prossima stagione. «Adesso è tempo di ricaricare le energie, di fermarsi un attimo e guardare con orgoglio tutto quello che abbiamo costruito insieme», ha aggiunto il difensore dell’Avellino. «Ma una cosa è certa: il prossimo anno torneremo ancora più uniti, ancora più affamati, ancora più pronti a vivere e far vivere emozioni vere».

Infine il ringraziamento ai tifosi, protagonisti anche nella trasferta di Catanzaro con il settore ospiti esaurito in poche ore. «Un grazie speciale a tutti i tifosi, a chi ci ha seguito, sostenuto, incoraggiato, dal primo all’ultimo minuto. Perché certe stagioni finiscono. Certi legami no».

Nonostante l’eliminazione contro il Catanzaro, in casa Avellino resta dunque la consapevolezza di aver costruito basi importanti per il futuro, con l’obiettivo dichiarato di ripartire ancora più ambiziosi nella prossima stagione.

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