Spezia, raggiunta la risoluzione contrattuale con il ds Melissano
Un campionato altamente sotto le aspettative quello dello Spezia che, dopo aver sfiorato la Serie A nella scorsa stagione, ha terminato l’annata al penultimo posto in classifica, con conseguente retrocessione in Serie C.
Secondo quanto riportato da “Il Secolo XIX”, in vista della prossima stagione i bianconeri avrebbero raggiunto l’accordo con il ds, Stefano Melissano, per la risoluzione consensuale del suo contratto, con scadenza fissata per il 30 giugno 2026.
Dopo esser subentrato a Eduardo Macia, molti gli aspetti che non hanno funzionato per il ds, soprattutto legati al rendimento dei giocatori acquistati, che non hanno soddisfatto le aspettative della società ligure.