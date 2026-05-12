Spezia, raggiunta la risoluzione contrattuale con il ds Melissano

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
melissano

Un campionato altamente sotto le aspettative quello dello Spezia che, dopo aver sfiorato la Serie A nella scorsa stagione, ha terminato l’annata al penultimo posto in classifica, con conseguente retrocessione in Serie C.

Secondo quanto riportato da “Il Secolo XIX”, in vista della prossima stagione i bianconeri avrebbero raggiunto l’accordo con il ds, Stefano Melissano, per la risoluzione consensuale del suo contratto, con scadenza fissata per il 30 giugno 2026.


Dopo esser subentrato a Eduardo Macia, molti gli aspetti che non hanno funzionato per il ds, soprattutto legati al rendimento dei giocatori acquistati, che non hanno soddisfatto le aspettative della società ligure.

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