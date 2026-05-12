Empoli, Caserta fa un fioretto per la salvezza: percorrerà il Cammino di Santiago
Buon finale di campionato quello dell’ex rosa, Fabio Caserta, sulla panchina dell’Empoli. Il tecnico ha infatti conquistato 10 punti nelle nove gare disputate con gli azzurri, riuscendo a portare la squadra alla salvezza in Serie B.
Dopo aver raggiunto l’importante traguardo, l’allenatore farà un fioretto: percorrerà il suggestivo Cammino di Santiago. Un esperienza spirituale e un opportunità per Caserta di ragionare sul futuro e capire se continuare o meno questa avventura con l’Empoli.