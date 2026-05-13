Palermo, ansia Palumbo: decisivi gli esami per capire i tempi di recupero

C’è apprensione in casa Palermo per le condizioni di Antonio Palumbo, fermato da un problema fisico durante l’allenamento svolto questa mattina a Torretta in vista della semifinale playoff contro il Catanzaro.

Il club rosanero ha comunicato che il centrocampista ha riportato un trauma contusivo toraco-costale associato a un trauma distorsivo del ginocchio, motivo per cui è stato sottoposto in via precauzionale ad accertamenti diagnostici.





Adesso saranno proprio gli esami a stabilire gli eventuali tempi di recupero del numero rosanero e soprattutto la sua disponibilità per la gara d’andata del Ceravolo.

In attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali, filtra comunque una moderata dose di ottimismo. Il fatto che il Palermo abbia parlato di controlli “precauzionali” e non abbia fatto riferimento a lesioni specifiche lascia pensare che il problema possa non essere grave.

Molto dipenderà dall’entità della distorsione al ginocchio. In caso di trauma lieve, senza interessamento legamentoso importante, Palumbo potrebbe recuperare nel giro di pochi giorni grazie a terapie e lavoro personalizzato, provando così a essere disponibile già per la sfida playoff contro il Catanzaro.

Se invece gli esami dovessero evidenziare un quadro più serio, i tempi potrebbero inevitabilmente allungarsi.

Per Inzaghi sarebbe un’assenza pesante. Palumbo rappresenta infatti uno dei punti di riferimento tecnici della squadra rosanero e uno degli uomini chiave del sistema offensivo del Palermo.

Le prossime ore saranno decisive per capire se il trequartista potrà recuperare in tempo per l’appuntamento più importante della stagione.

Palermo, prosegue la preparazione verso Catanzaro: problema per Palumbo