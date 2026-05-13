Inzaghi visita la camera ardente di Alessia al Renzo Barbera
Anche Filippo Inzaghi ha voluto rendere omaggio alla piccola Alessia, la giovane tifosa rosanero scomparsa dopo una lunga battaglia contro la malattia.
Nel pomeriggio il tecnico del Palermo si è recato al Renzo Barbera, dove è stata allestita la camera ardente della bambina, simbolo negli ultimi mesi dell’amore puro verso i colori rosanero.
Inzaghi ha lasciato lo stadio pochi minuti dopo la visita, visibilmente commosso, in una giornata che continua a vedere migliaia di tifosi presenti nel piazzale dell’impianto per dare l’ultimo saluto ad Alessia.
Il mondo Palermo, dalla società ai calciatori fino allo staff tecnico, si è stretto attorno alla famiglia della piccola tifosa, entrata nel cuore di tutta la città.