Inzaghi visita la camera ardente di Alessia al Renzo Barbera

Angelo Giambona Maggio 13, 2026
Screenshot 2026-05-13 150514

Anche Filippo Inzaghi ha voluto rendere omaggio alla piccola Alessia, la giovane tifosa rosanero scomparsa dopo una lunga battaglia contro la malattia.

Nel pomeriggio il tecnico del Palermo si è recato al Renzo Barbera, dove è stata allestita la camera ardente della bambina, simbolo negli ultimi mesi dell’amore puro verso i colori rosanero.


Inzaghi ha lasciato lo stadio pochi minuti dopo la visita, visibilmente commosso, in una giornata che continua a vedere migliaia di tifosi presenti nel piazzale dell’impianto per dare l’ultimo saluto ad Alessia.

Il mondo Palermo, dalla società ai calciatori fino allo staff tecnico, si è stretto attorno alla famiglia della piccola tifosa, entrata nel cuore di tutta la città.

 

Altre notizie

Screenshot 2026-05-13 135649

L’Avellino ricorda la piccola Alessia: “Ciao Ale”, il commovente messaggio al mondo rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Screenshot 2026-05-13 121623

Anche l’ex rosa Pelagotti ricorda Alessia: “Ora tifa Palermo da lassù”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
WhatsApp Image 2026-05-13 at 12.02.32

Il Palermo omaggia Alessia: momento di raccoglimento a Torretta prima dell’allenamento

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (81) alessia

Palermo, camera ardente nella sala stampa del Barbera per Alessia la ‘guerriera’

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
IMG_20260513_114848

L’ex capitano rosanero Brunori ricorda Alessia: “Sei stata un esempio per tutti noi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (65) Lagalla

Il sindaco Lagalla ricorda Alessia: «Il suo ricordo resterà vivo nel cuore di Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
b382cb86-1790-4f58-8be4-a74e6dd3c66f

Anche Inzaghi ricorda Alessia: «Per sempre con noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Screenshot 2026-05-13 090550

Il dolore di Jacopo Segre per Alessia: «Per sempre con me»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Screenshot 2026-05-13 084155

Gazzetta del Sud: “Catanzaro travolgente, tris all’Avellino: adesso c’è il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (79) alessia

Palermo in lutto, il club ricorda Alessia: «Il suo amore per i colori rosanero resterà per sempre vivo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (82) alessia

Il commovente messaggio del Palermo per Alessia: «Ci vediamo allo stadio Ale, come sempre e per sempre»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Screenshot 2026-05-13 075922

Gasparin rivela: «Zamparini mi disse: “Vendi tutti i giocatori, andiamo a Palermo”»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-05-13 150514

Inzaghi visita la camera ardente di Alessia al Renzo Barbera

Angelo Giambona Maggio 13, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Antonini ricorda Alessia: “Tragedia senza confini e colori, il calcio oggi piange una piccola guerriera”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Screenshot 2026-05-13 135649

L’Avellino ricorda la piccola Alessia: “Ciao Ale”, il commovente messaggio al mondo rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Screenshot 2026-05-13 121623

Anche l’ex rosa Pelagotti ricorda Alessia: “Ora tifa Palermo da lassù”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
WhatsApp Image 2026-05-13 at 12.02.32

Il Palermo omaggia Alessia: momento di raccoglimento a Torretta prima dell’allenamento

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026