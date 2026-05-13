Il Palermo omaggia Alessia: momento di raccoglimento a Torretta prima dell’allenamento

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
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Un momento di raccoglimento e commozione ha segnato l’inizio della giornata in casa Palermo. Questa mattina, prima di dare il via all’allenamento presso il centro sportivo di Palermo CFA di Torretta, la squadra rosanero ha rivolto un pensiero alla piccola Alessia, la giovane tifosa scomparsa nelle scorse ore.

A renderlo noto è stato lo stesso club, che ha voluto ricordare ancora una volta il forte legame che univa la bambina ai colori rosanero. Un gesto semplice ma carico di significato, nel segno del ricordo e della vicinanza alla famiglia in un momento di profondo dolore.


Il pensiero rivolto ad Alessia testimonia l’affetto di tutto l’ambiente rosanero per una piccola guerriera che, con la sua forza e il suo amore per il Palermo, ha lasciato un segno nel cuore della squadra e di tutta la città di Palermo.

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