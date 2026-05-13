Anche la Curva Nord Frosinone ricorda Alessia: «Piccola stella rosanero»
Continuano ad arrivare messaggi di affetto e vicinanza per la piccola Alessia La Rosa, la giovane tifosa del Palermo scomparsa dopo avere affrontato con straordinario coraggio una lunga malattia.
Nelle ultime ore anche la Curva Nord del Frosinone ha voluto dedicare un pensiero alla bambina attraverso un post pubblicato sui social.
Un messaggio semplice ma profondamente toccante quello condiviso dal gruppo giallazzurro:
«Con profonda tristezza la Curva Nord ti saluta, ora che sei in cielo, piccola stella rosanero. Ciao, Alessia».
Parole che testimoniano come la storia di Alessia abbia superato ogni rivalità sportiva, unendo tifoserie e città diverse nel ricordo della piccola guerriera rosanero.
Da tutta Italia continuano infatti ad arrivare messaggi di cordoglio da parte di tifosi, squadre, curve e protagonisti del mondo del calcio, tutti colpiti dalla forza e dal sorriso di Alessia.