Monza, preoccupano le condizioni di Azzi e Ravanelli

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
palermo monza 0-3 (47) pierozzi azzi

Il Monza guarda già oltre il turno preliminare dei playoff di Serie B. In attesa di conoscere chi tra Modena e Juve Stabia sarà l’avversario nella semifinale d’andata in programma sabato all’U-Power Stadium, Paolo Bianco monitora con attenzione le condizioni di alcuni elementi fondamentali della rosa.

Secondo quanto riportato da Monza-News.it, le principali preoccupazioni dello staff biancorosso riguardano Luca Ravanelli e Paulo Azzi, entrambi alle prese con problemi fisici ma vicini al rientro.


Il difensore centrale potrebbe tornare da domani a lavorare almeno parzialmente con il gruppo, mentre l’esterno brasiliano ha già ripreso a svolgere una parte della seduta insieme ai compagni. Restano comunque entrambi in dubbio per il prossimo impegno e saranno valutati quotidianamente dallo staff medico brianzolo.

Due assenze che pesano per il Monza, soprattutto alla luce del rendimento stagionale dei due giocatori. Ravanelli ha collezionato 29 presenze impreziosite da due reti, una delle quali proprio contro il Modena, possibile avversario in semifinale. Azzi, invece, è stato uno dei punti di forza della corsia mancina con 34 apparizioni e cinque gol messi a referto.

 

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