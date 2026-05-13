Palermo, la squadra saluta Alessia: delegazione rosanero alla camera ardente del Barbera

Il mondo Palermo continua a stringersi attorno alla famiglia della piccola Alessia La Rosa, la giovane tifosa rosanero scomparsa dopo avere combattuto con straordinario coraggio contro la malattia.

Nel pomeriggio una delegazione della squadra rosanero si è recata al Renzo Barbera per fare visita alla camera ardente allestita all’interno dello stadio.





Presenti Jacopo Segre, Giacomo Corona, Pietro Ceccaroni, Mattia Bani, Peda e Veroli, arrivati per salutare Alessia e manifestare la propria vicinanza alla famiglia in un momento di enorme dolore per tutta la città.

I calciatori del Palermo si sono fermati davanti alla bara della bambina in un clima di grande commozione, insieme ai tantissimi tifosi presenti nel piazzale e all’interno dello stadio per l’ultimo saluto alla piccola guerriera rosanero.

Nel finale della visita era presente anche l’amministratore delegato del Palermo Giovanni Gardini, che ha voluto unirsi al ricordo di Alessia in una giornata profondamente toccante per tutto il mondo rosanero.

Negli ultimi mesi Alessia aveva costruito un legame speciale con squadra e tifoseria, diventando simbolo di amore puro per questi colori e di straordinaria forza.