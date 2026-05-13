Finale Coppa Italia: Inter avanti 0-2 sulla Lazio all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
inter

La finale di Coppa Italia si chiude con un primo tempo dominato dall’Inter, avanti 2-0 contro la Lazio dopo 45 minuti giocati ad alta intensità. I nerazzurri hanno preso subito il controllo del possesso palla, costruendo con pazienza e creando numerose occasioni offensive.

La partita si sblocca al 14’, quando un clamoroso autogol di Adam Marusic regala il vantaggio all’Inter: il difensore biancoceleste, nel tentativo di anticipare gli avversari, devia il pallone nella propria porta sorprendendo il portiere. Dopo il vantaggio, la squadra di Simone Inzaghi continua ad attaccare con convinzione, sfiorando più volte il raddoppio con Lautaro Martinez, Thuram e Zielinski.


La Lazio prova a reagire affidandosi soprattutto alle accelerazioni di Isaksen e alle discese di Nuno Tavares, ma fatica a trovare spazi contro una difesa nerazzurra molto organizzata. Nel finale di tempo cresce anche la tensione: ammoniti Bisseck, Bastoni e Mario Gila, con quest’ultimo graziato da un possibile rosso.

Al 35’ arriva il meritato 2-0 firmato da Lautaro Martinez, freddissimo davanti al portiere dopo un perfetto passaggio filtrante. L’attaccante argentino conclude con precisione nell’angolo basso, premiando la superiorità mostrata dall’Inter nel corso del primo tempo. Prima dell’intervallo, Zielinski sfiora addirittura il tris con una conclusione potente dalla distanza, ma il portiere Edoardo Motta salva la Lazio con un grande intervento. I biancocelesti rientrano negli spogliatoi in difficoltà, mentre l’Inter appare in pieno controllo della finale.

Altre notizie

Screenshot 2026-05-13 075922

Gasparin rivela: «Zamparini mi disse: “Vendi tutti i giocatori, andiamo a Palermo”»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Hiljemark

Pisa, Hiljemark a rischio esonero prima della fine del campionato

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
image-04 miccoli

Miccoli: «Dopo anni ho chiuso il cerchio, adesso ho tanti progetti con la Fondazione Falcone»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
bolooooo

Serie A: il Bologna espugna il Maradona, Napoli battuto 2-3. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
maresca-leicester-imago-gpo (1)

Ex rosa, Maresca: «Allenare in Italia? In Inghilterra mi trovo benissimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
bologna

Serie A: Bologna in vantaggio 1-2 a Napoli

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-05-11 at 13.17.50

Hellas Verona, Puscasiu dopo la retrocessione: «Delusi e responsabili. Ora un solo obiettivo: tornare subito in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
Screenshot 2026-05-10 224653

Serie A: il Milan ci prova nel finale ma non basta, l’Atalanta vince 2-3. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
Screenshot 2026-05-10 212646

Serie A: Atalanta avanti 0-2 sul Milan dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
HH-WZeMXAAAJ9Lw

Serie A, succede di tutto al Tardini: la Roma batte 2-3 il Parma al 101′

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
HH-Nj7xWcAIgX8O

Serie A, Parma-Roma 0-1 all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
Screenshot 2026-05-10 093500

Frosinone, Stirpe al Messaggero: «Questa promozione è una fiaba. Monza e Palermo hanno investito molto più di noi e dovranno passare dai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

lecco

Playoff Serie C: Ravenna, Casarano e Lecco al secondo turno

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
inter

Finale Coppa Italia: Inter avanti 0-2 sulla Lazio all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
b4c53e9a-1ee8-46a5-9987-acb8e5e1f613

Palermo, la squadra saluta Alessia: delegazione rosanero alla camera ardente del Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
noto catanzaro

Anche il Catanzaro ricorda Alessia: «Il calcio ritrovi il suo volto più umano»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
palermo bari serie b 2-0 (23) schifani

Schifani rende omaggio ad Alessia al Renzo Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026