Finale Coppa Italia: Inter avanti 0-2 sulla Lazio all’intervallo
La finale di Coppa Italia si chiude con un primo tempo dominato dall’Inter, avanti 2-0 contro la Lazio dopo 45 minuti giocati ad alta intensità. I nerazzurri hanno preso subito il controllo del possesso palla, costruendo con pazienza e creando numerose occasioni offensive.
La partita si sblocca al 14’, quando un clamoroso autogol di Adam Marusic regala il vantaggio all’Inter: il difensore biancoceleste, nel tentativo di anticipare gli avversari, devia il pallone nella propria porta sorprendendo il portiere. Dopo il vantaggio, la squadra di Simone Inzaghi continua ad attaccare con convinzione, sfiorando più volte il raddoppio con Lautaro Martinez, Thuram e Zielinski.
La Lazio prova a reagire affidandosi soprattutto alle accelerazioni di Isaksen e alle discese di Nuno Tavares, ma fatica a trovare spazi contro una difesa nerazzurra molto organizzata. Nel finale di tempo cresce anche la tensione: ammoniti Bisseck, Bastoni e Mario Gila, con quest’ultimo graziato da un possibile rosso.
Al 35’ arriva il meritato 2-0 firmato da Lautaro Martinez, freddissimo davanti al portiere dopo un perfetto passaggio filtrante. L’attaccante argentino conclude con precisione nell’angolo basso, premiando la superiorità mostrata dall’Inter nel corso del primo tempo. Prima dell’intervallo, Zielinski sfiora addirittura il tris con una conclusione potente dalla distanza, ma il portiere Edoardo Motta salva la Lazio con un grande intervento. I biancocelesti rientrano negli spogliatoi in difficoltà, mentre l’Inter appare in pieno controllo della finale.