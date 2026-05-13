Coppa Italia, l’Inter batte la Lazio 2-0 e conquista il trofeo

L’Inter parte subito forte, dominando il possesso e costringendo la Lazio a difendersi nella propria metà campo. Dopo alcune occasioni create da Lautaro e Thuram, il vantaggio arriva al 14’: su un’azione sviluppata dalla sinistra, Marusic devia sfortunatamente il pallone nella propria porta sorprendendo il portiere biancoceleste.

La squadra di Cristian Chivu continua a gestire il gioco con personalità e al 35’ trova il meritato raddoppio. Lautaro Martinez viene lanciato a rete e, a tu per tu con Edoardo Motta, non sbaglia firmando il 2-0 con grande freddezza. Prima dell’intervallo Zielinski sfiora anche il tris con una conclusione potente dalla distanza, neutralizzata da una grande parata del portiere laziale.





Nella ripresa la Lazio prova ad aumentare il ritmo e costruisce alcune occasioni, soprattutto con Dia e Noslin, ma Josep Martinez si fa trovare pronto. L’Inter controlla senza particolari affanni, forte di un possesso palla nettamente superiore e di una difesa attenta nei momenti decisivi.

Nel finale cresce la tensione, con diversi cartellini gialli tra campo e panchine, ma il risultato non cambia più. Al triplice fischio esplode la festa nerazzurra: l’Inter alza così la Coppa Italia 2025/26 dopo una finale dominata e vinta con pieno merito.