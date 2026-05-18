Vicenza, Vitale: «Nessuno avrebbe mai detto che a marzo saremmo stati promossi in Serie B»

Dopo la splendida stagione del Vicenza, culminata con la vittoria del girone A di Serie C e la conseguente promozione in Serie B, ha lasciato un messaggio tramite i propri canali social il centrocampista biancorosso, Mattia Vitale, che ha ripercorso il campionato vinto.

«Anche l’undicesima stagione da professionista si è conclusa…È stato un viaggio fantastico, iniziato a metà luglio e terminato il 16 maggio» ha dichiarato Vitale, che ha poi aggiunto: «Nessuno avrebbe mai detto che a marzo saremmo stati promossi»





Una stagione fantastica per il Vicenza, che il giocatore ripercorre con emozione: «Abbiamo vissuto mesi intensi, pieni di sacrifici, emozioni e momenti che porteremo dentro per sempre. Un gruppo vero, che non ha mai smesso di credere in quello che stava costruendo giorno dopo giorno»

Un pensiero poi a chi lo ha accompagnato in questa cavalcata verso la Serie B: «Sono orgoglioso dei miei compagni, dello staff e dei nostri tifosi: se non avessimo creato un clima così bello, non saremmo mai riusciti a raggiungere un traguardo così importante»

Infine, Vitale esprime tutto il suo orgoglio per questo campionato vinto: «Finalmente, dopo tanti anni di calcio, riuscire ad alzare un trofeo in una piazza come questa mi rende orgoglioso e fiero del ‘lavoro’ che faccio».