Lecco-Catania, tensione prima del match: scontri tra ultras e intervento della Digos

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di oggi a Lecco, a poche ore dalla sfida tra Lecco e Catania valida per l’andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni gruppi di ultras lecchesi avrebbero tentato un agguato ai tifosi rossazzurri arrivati in Lombardia per seguire la squadra di Domenico Toscano.

Gli episodi si sarebbero verificati nelle vicinanze dello stadio Rigamonti-Ceppi, dove questa sera alle 20.45 è in programma il match trasmesso in diretta su Rai Sport. Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della Digos, che hanno riportato la situazione sotto controllo evitando conseguenze ancora più gravi. Secondo quanto trapela, ci sarebbero alcuni feriti.





La partita rappresenta uno degli appuntamenti più importanti di questa fase playoff. Lecco-Catania è infatti l’unico posticipo del turno e mette in palio un posto nelle Final Four della Serie C. La vincente del doppio confronto affronterà successivamente chi uscirà vincitore dalla sfida tra Potenza e Ascoli.

Il ritorno è previsto mercoledì 20 maggio alle 20.30 allo stadio Massimino. Il Catania, secondo classificato nel Girone C, parte inoltre con il vantaggio del miglior piazzamento: in caso di parità complessiva dopo le due gare saranno infatti i rossazzurri a qualificarsi.

Gli incidenti del prepartita rischiano però adesso di macchiare una serata attesa da migliaia di tifosi. Le forze dell’ordine restano al lavoro per garantire il regolare svolgimento della gara e la sicurezza dentro e fuori l’impianto.