Lecco-Catania, tensione prima del match: scontri tra ultras e intervento della Digos

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
Screenshot 2026-05-17 181646

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di oggi a Lecco, a poche ore dalla sfida tra Lecco e Catania valida per l’andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni gruppi di ultras lecchesi avrebbero tentato un agguato ai tifosi rossazzurri arrivati in Lombardia per seguire la squadra di Domenico Toscano.

Gli episodi si sarebbero verificati nelle vicinanze dello stadio Rigamonti-Ceppi, dove questa sera alle 20.45 è in programma il match trasmesso in diretta su Rai Sport. Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della Digos, che hanno riportato la situazione sotto controllo evitando conseguenze ancora più gravi. Secondo quanto trapela, ci sarebbero alcuni feriti.


La partita rappresenta uno degli appuntamenti più importanti di questa fase playoff. Lecco-Catania è infatti l’unico posticipo del turno e mette in palio un posto nelle Final Four della Serie C. La vincente del doppio confronto affronterà successivamente chi uscirà vincitore dalla sfida tra Potenza e Ascoli.

Il ritorno è previsto mercoledì 20 maggio alle 20.30 allo stadio Massimino. Il Catania, secondo classificato nel Girone C, parte inoltre con il vantaggio del miglior piazzamento: in caso di parità complessiva dopo le due gare saranno infatti i rossazzurri a qualificarsi.

Gli incidenti del prepartita rischiano però adesso di macchiare una serata attesa da migliaia di tifosi. Le forze dell’ordine restano al lavoro per garantire il regolare svolgimento della gara e la sicurezza dentro e fuori l’impianto.

Altre notizie

Screenshot 2026-05-17 163331

Inter-Verona, San Siro ricorda Alessia: striscione della Curva Nord per la piccola tifosa del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
f83541ac00

Juve Stabia beffata nel finale, il Monza rimonta due gol. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
benevento1

Supercoppa Serie C: il Benevento batte 4-1 il Vicenza e alza il trofeo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
e06efd12be

Bari, solo fischi e paura: col Südtirol finisce 0-0, ora serve l’impresa al Druso. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
1c00721d-2a44-4086-a4f8-b706bbda229e

Palermo in lacrime per Alessia: l’ultimo abbraccio della città alla piccola guerriera rosanero

Angelo Giambona Maggio 15, 2026
Immagine

Playoff Serie C, definiti gli accoppiamenti del secondo turno nazionale: ecco il programma completo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
campobasso

Playoff Serie C: il Potenza batte 3-1 il Campobasso e passa il turno

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
salernitana

Playoff Serie C: la Salernitana elimina la Casertana e vola avanti

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
lecco

Playoff Serie C: Ravenna, Casarano e Lecco al secondo turno

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
b4c53e9a-1ee8-46a5-9987-acb8e5e1f613

Palermo, la squadra saluta Alessia: delegazione rosanero alla camera ardente del Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
2cada035-a9cc-41b3-8b22-2161b0b9e7fe

Palermo, Mirri ricorda Alessia: «Ci ha dato una lezione di dignità e coraggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Screenshot 2026-05-13 150514

Inzaghi visita la camera ardente di Alessia al Renzo Barbera

Angelo Giambona Maggio 13, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-05-17 181646

Lecco-Catania, tensione prima del match: scontri tra ultras e intervento della Digos

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
Screenshot 2026-05-17 163331

Inter-Verona, San Siro ricorda Alessia: striscione della Curva Nord per la piccola tifosa del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
Screenshot 2026-05-17 160931

Palermo, rifinitura blindata a Lamezia

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
palermo cesena 2-0 (23) Inzaghi

Catanzaro-Palermo, i convocati di Inzaghi: presenti Bani e Palumbo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
Screenshot 2026-05-17 100109

Playoff Serie B, Delli Carri scatena il caos al “Menti”: esultanza provocatoria dopo il 2-2 del Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026