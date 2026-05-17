Palermo, rifinitura blindata a Lamezia

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
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Si è conclusa questa mattina a Lamezia Terme la rifinitura del Palermo in vista della semifinale d’andata playoff contro il Catanzaro, in programma questa sera al “Ceravolo”. La squadra di Filippo Inzaghi ha scelto di lavorare lontano dal capoluogo calabrese per preparare gli ultimi dettagli tattici in un clima più riservato e protetto dalla pressione della vigilia.

Sul prato dell’impianto lametino i rosanero hanno svolto una seduta leggera ma intensa, concentrandosi soprattutto sul lavoro col pallone, sulle uscite dal pressing e sulle situazioni da calcio piazzato. Un allenamento mirato soprattutto alla riattivazione muscolare e alla definizione degli ultimi meccanismi prima del match che vale un posto nella finale playoff di Serie B.


Il gruppo è apparso compatto e concentrato, con Inzaghi impegnato a seguire da vicino ogni esercitazione. Nessun carico pesante per preservare energie fisiche e mentali in vista della sfida contro il Catanzaro, che si giocherà in un “Ceravolo” tutto esaurito.

Dopo la seduta mattutina, il Palermo è rientrato nel proprio quartier generale per il pranzo, il riposo e la riunione tecnica finale prima della partenza verso lo stadio.

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