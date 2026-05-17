Giornale di Sicilia: “Catanzaro-Palermo, le probabili formazioni: Inzaghi punta su Palumbo”

Catanzaro e Palermo si preparano alla semifinale d’andata playoff di Serie B con poche sorprese e tanti dubbi legati alle condizioni fisiche di alcuni uomini chiave. Secondo le probabili formazioni pubblicate dal Giornale di Sicilia, Aquilani e Inzaghi sembrano orientati a confermare il 3-4-1-2, affidandosi ai propri uomini migliori in una sfida che può indirizzare il cammino verso la Serie A.

Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo dovrebbe recuperare Palumbo, pronto a stringere i denti e partire dal primo minuto alle spalle di Pohjanpalo insieme a Le Douaron. Inzaghi sembra invece intenzionato a non rischiare Bani, con Magnani confermato al centro della difesa insieme a Peda e Ceccaroni. Sulle corsie spazio a Pierozzi e Augello, mentre Segre e Ranocchia agiranno in mezzo al campo.





Nel Catanzaro, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, Aquilani dovrebbe affidarsi ancora a Iemmello e Pittarello in attacco, supportati dalla qualità di Liberali tra le linee. A centrocampo agiranno Petriccione e Pontisso, con Favasuli e Di Francesco sugli esterni. In difesa spazio a Brighenti, Antonini e Cassandro davanti a Pigliacelli.

Il Giornale di Sicilia sottolinea anche come entrambe le squadre arrivino alla sfida con grande consapevolezza dei propri mezzi. Il Palermo vuole sfruttare il miglior piazzamento ottenuto nella regular season, mentre il Catanzaro punta sul fattore “Ceravolo” e sull’entusiasmo dopo il successo nel preliminare contro l’Avellino.

Catanzaro (3-4-1-2)

Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Cassandro; Di Francesco, Petriccione, Pontisso, Favasuli; Liberali; Iemmello, Pittarello.

Allenatore: Aquilani

Panchina:

Marietta, Esteves, Frosinini, Verrengia, Jack, Pompetti, Rispoli, Oudin, D’Alessandro, Alesi, Nuamah, Koffi.

Squalificati: nessuno

Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Peda, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi

Panchina:

Gomis, Di Bartolo, Rui Modesto, Bani, Veroli, Blin, Gomes, Vasic, Giovane, Gyasi, Johnsen, Corona.

Squalificati: Bereszynski

Dove vedere Catanzaro-Palermo

Stadio: Nicola Ceravolo

Orario: ore 20:00

Diretta TV: DAZN e Prime Video

Arbitro

Arbitro: Feliciani di Teramo