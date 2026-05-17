Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi: «Zero calcoli, fuori l’anima»”

Il Palermo si prepara al debutto nei playoff con il peso delle emozioni e la voglia di non fermarsi proprio adesso. Alla vigilia della sfida contro il Catanzaro, Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa mescolando aspetti umani e ambizioni sportive, come racconta Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport. Un intervento intenso, nel quale il tecnico rosanero ha voluto dedicare un pensiero alla piccola Alessia senza perdere di vista l’obiettivo promozione.

Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Inzaghi ha aperto la conferenza parlando del forte coinvolgimento emotivo che ha accompagnato questi giorni: «Sono stati giorni tristi e particolari ma è bello vedere come l’intera Italia si è mossa per Alessia; ora la squadra farà di tutto per dedicarle il nostro sogno». Poi il focus si è spostato immediatamente sul campo e sulla semifinale playoff contro il Catanzaro. Il tecnico del Palermo, infatti, ha ribadito con decisione la volontà di chiudere subito i conti: «Vogliamo vincere e chiudere i giochi, rispetto per il Catanzaro ma in campionato abbiamo fatto 13 punti in più che devono pesare».





Nel pezzo firmato da Paolo Vannini per il Corriere dello Sport emerge chiaramente come il vero dubbio della vigilia riguardi le condizioni fisiche di Bani e Palumbo. Entrambi convivono con problemi fisici e Inzaghi non ha voluto sciogliere le riserve: «L’allenamento decisivo sarà il giorno stesso della partita. Ma resto dell’idea che chi non è al 100% non va in campo, ho una rosa profonda, non voglio rischiare giocatori non al meglio». Un ragionamento che tiene conto anche del doppio confronto e della gara di ritorno prevista al Barbera.

Secondo quanto riportato ancora da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’allenatore rosanero ha poi esaltato il percorso della squadra e la forza mentale dimostrata durante tutta la stagione: «Affronteremo questa sfida con la consapevolezza di essere forti; non è bastato aver fatto un grande campionato ma c’è ancora una possibilità e vogliamo finire i playoff senza rimpianti». Inzaghi ha inoltre respinto le preoccupazioni sulla tenuta fisica del gruppo: «Siamo andati forte tutto l’anno, non abbiamo mai avuto cali». Sul Catanzaro, invece, nessun timore: «Al di là dei loro pregi e dell’ambiente caldo che troveremo, il Palermo va per imporre il suo gioco e vincere. Non voglio calcoli».

Nel finale dell’articolo del Corriere dello Sport firmato da Paolo Vannini, spazio anche alle possibili sorprese di formazione. Inzaghi ha confermato la presenza di Peda nella difesa a tre, lasciando invece aperto il ballottaggio sulla trequarti alle spalle di Pohjanpalo. Le Douaron resta il favorito, ma anche Gyasi, Johnsen e Vasic possono trovare spazio. A fare la differenza, però, dovrà essere soprattutto l’aspetto emotivo: «Ci accompagnerà lo spirito da guerriera di Alessia, saremo presenti a batterci fino all’ultimo come lei ha fatto per noi».