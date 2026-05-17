Playoff Serie B, Bianco: «La Juve Stabia meritava i due gol, ma al ritorno abbiamo un vantaggio»

Paolo Bianco si prende il pareggio del “Menti” e guarda con fiducia alla semifinale di ritorno contro la Juve Stabia. Dopo il 2-2 maturato in rimonta, il tecnico del Monza riconosce apertamente i meriti della formazione di Ignazio Abate, senza però rinunciare alla consapevolezza di avere ora un vantaggio importante in vista della sfida decisiva.

L’allenatore brianzolo ammette le difficoltà incontrate soprattutto nella parte centrale della ripresa, quando la Juve Stabia ha sfiorato il colpo del ko.





«Abbiamo sofferto nella parte centrale del secondo tempo, la Juve Stabia ha meritato di farci i due gol. Sapevamo che sarebbe stato complicato, qui lo è per tutti. La Juve Stabia ha un’identità precisa, gioca a calcio ed è bello anche da vedere».

Bianco sottolinea come ambiente e superficie sintetica abbiano inciso sull’inerzia della gara, elogiando comunque il lavoro fatto dalla squadra di Abate nel corso della stagione.

«Il sintetico e l’ambiente travolgente hanno fatto il resto. Ve lo dico dal girone d’andata: questa Juve Stabia avrebbe fatto un grande campionato».

Il tecnico del Monza risponde poi anche alle polemiche arbitrali sollevate dalla Juve Stabia, difendendo la direzione di gara.

«Secondo me non è sbagliato il fallo fischiato in occasione della punizione del secondo gol. L’arbitro ha penalizzato anche noi col cartellino giallo dopo un quarto d’ora. Se l’arbitro ha determinato la partita siamo fuori fase».

Bianco preferisce concentrarsi sul valore degli avversari piuttosto che sugli episodi arbitrali.

«Loro sono bravi a lavorare, parlerei di questo e non dell’arbitro. La loro spensieratezza può pesare».

Guardando alla gara di ritorno, l’allenatore brianzolo evidenzia il vantaggio regolamentare a disposizione del Monza, pur mantenendo alta l’attenzione.

«Anche oggi c’era il vantaggio, sono partite diverse. Siamo stati bravi a rimontarla, ripartiamo da zero e ora giochiamo a casa nostra».

Bianco si aspetta una Juve Stabia aggressiva anche nella sfida del Brianteo.

«Quel giorno c’erano margini di errore, ora no. La Juve Stabia forse è più spensierata ad avere un solo risultato. Mi aspetto che i gialloblù vengano per fare un bel risultato».

Infine, il tecnico del Monza torna a elogiare ancora una volta il percorso compiuto dalla squadra campana, indicando il progetto stabiese come esempio di continuità e competenza.

«Ho sempre detto che la Juve Stabia fosse una squadra forte. Nonostante i cambi di giocatori, allenatori e dirigenza competono sempre».

E sulla possibilità futura delle Vespe di puntare alla Serie A, Bianco conclude con realismo:

«È la seconda semifinale consecutiva, c’è un grande lavoro. Ovviamente non spero che vadano in Serie A quest’anno. La differenza con noi sono i 25 punti, che sono un po’ troppi, ma il regolamento è giusto così».