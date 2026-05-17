Playoff Serie B, Lovisa: «Monza aiutato, spero ci permettano di giocarcela al ritorno»

È un Matteo Lovisa furioso quello che si presenta in sala stampa dopo il 2-2 tra Juve Stabia e Monza nella semifinale d’andata dei playoff di Serie B. Il direttore sportivo delle Vespe, espulso durante la gara del “Menti”, non nasconde tutta la propria rabbia per alcune decisioni arbitrali che, a suo giudizio, hanno inciso pesantemente sull’andamento della partita.

Lovisa parte dall’analisi della prestazione della Juve Stabia, elogiando la squadra di Ignazio Abate per la qualità mostrata soprattutto nella ripresa.





«La squadra ha fatto un’ottima partita, bisogna solo fargli i complimenti perché la vittoria sarebbe stata meritatissima. Purtroppo c’è sempre la stessa problematica: appena ci avviciniamo a traguardi importanti c’è sempre una giornata problematica o una gestione dei cartellini sbagliata».

Il dirigente stabiese entra poi nel dettaglio delle polemiche arbitrali, facendo esplicitamente riferimento alla direzione di Ayroldi.

«Era difficile aiutare il Monza visto che ha fatto ben poco, e quella di Ayroldi non è una gestione equa dell’arbitraggio. La gestione dei cartellini l’avete vista tutti. Mi preoccupo in vista della gara di ritorno. Mi aspetto che tutta la squadra e tutta Castellammare ci creda».

Lovisa rincara ulteriormente la dose parlando del clima attorno agli arbitraggi italiani nelle ultime settimane.

«Alla fine della gara è normale essere rammaricati. Però ci tengo a sottolineare che dal campo ho avuto una cattiva percezione e spero sia solo una giornata storta dell’arbitro. Qualche settimana fa è uscito fuori uno scandalo importante nel mondo arbitrale, ma sembra che non sia cambiato niente».

Non manca poi un passaggio sulla gestione della gara e sul valore della prova offerta dalla Juve Stabia contro una delle grandi favorite per la promozione.

«I ragazzi alla fine erano arrabbiati, siamo arrivati bene sia fisicamente sia mentalmente alla partita. Dopo un primo tempo equilibrato stavamo strameritando nella ripresa. Il secondo tempo è stato migliore del primo, avremmo meritato di vincere».

Il ds gialloblù guarda già alla sfida di ritorno in programma a Monza, chiedendo unità all’ambiente stabiese e massima concentrazione.

«Per il ritorno di martedì serve la stessa energia di stasera: tutti dobbiamo dare il massimo. Ce la andiamo a giocare a Monza e spero che il settore ospiti sia pieno».

Infine, Lovisa torna anche sulle tensioni vissute dalla società negli ultimi mesi, chiedendo tutela per il club campano.

«Non vorrei che tutta la confusione che c’è stata extra campo incida sull’umore e sul morale: noi non abbiamo nessun problema e dobbiamo essere tutelati come tutte le altre squadre. Se non mi avessero espulso sarei uscito io dal campo. Il mister sta facendo un grande lavoro, è una persona seria e preparata e farà una grande carriera: siamo un gruppo compatto e non va giudicato il risultato della partita ma il lavoro della settimana».

Parole durissime, che aumentano la tensione in vista del ritorno playoff, con la Juve Stabia pronta a giocarsi fino in fondo il sogno Serie A.