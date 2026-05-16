Catanzaro-Palermo: i convocati di Aquilani

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
aquilani inzaghi

In vista dell’importante match di domani tra Catanzaro e Palermo, valido per la semifinale di andata dei playoff di Serie BKT, l’allenatore dei giallorossi, Alberto Aquilani, ha diramato la lista dei 26 convocati che saranno a disposizione per la gara.

Questi i convocati giallorossi:


PORTIERI: 1. Marietta, 22. Pigliacelli, 99. Borrelli

DIFENSORI: 2. Esteves, 4. Antonini, 5. Bashi, 6. Fellipe Jack, 23. Brighenti, 26. Verrengia, 27. Favasuli, 62. Frosinini, 84. Cassandro

CENTROCAMPISTI: 10. Petriccione, 14. Liberali, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 28. Oudin, 30 Alesi, 32. Rispoli, 98. Buglio

ATTACCANTI: 8 Pittarello, 9. Iemmello, 19 Nuamah, 39. Koffi, 77. D’Alessandro, 94. Di Francesco

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