Playout Serie B: al “San Nicola” termina 0-0 l’andata tra Bari e Sudtirol

Al “San Nicola”, termina 0-0 il match di andata dei playout di Serie B tra Bari e Sudtirol. Una gara equilibrata, con nessuna delle due squadre che è mai riuscita a sbloccare il risultato e portarla a casa.

Inizia l’incontro ed i tirolesi provano subito a portarsi in vantaggio: El Kaouakibi entra in area da destra e calcia forte sul primo palo, impegnando Cerofolini. Al 10′ rispondono i padroni di casa, con una conclusione al volo di Piscopo da posizione defilata che termina sull’esterno della rete.





Al 40′ Merkaj conquista una punizione preziosa al limite dell’area avversaria a seguito di un contrasto con Odenthal: sulla sfera va Casiraghi ma la sua conclusione termina di pochissimo a lato.

Ad inizio ripresa ci riprova su calcio piazzata Casiraghi, con Cerofolini che vola per evitare il gol. Continua a provarci la formazione ospite: al 68′, Pecorino, servito da Molina, si libera e prova una conclusione dal limite di sinistro, che viene respinta dal portiere avversario. Risponde il Bari, con un tiro di prima intenzione di Braunoder che impegna severamente Davi.

Un secondo tempo bloccato, con poche occasioni da ambo le parti. Una partita chiusa, con il match di ritorno che sarà decisivo per vedere chi riuscirà a mantenere un posto in Serie B per il prossimo campionato.