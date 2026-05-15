Deschamps: «CT dell’Italia? Sono disponibile»

Il Mondial 2026 è ormai alle porte, dove Didier Deschamps guiderà la nazionale francese. Nel corso della conferenza stampa seguita all’annuncio della lista dei convocati per la competizione, al tecnico è stata posta una domanda sul suo futuro e sulla possibilità di allenare l’Italia.

Il tecnico ha risposto scherzosamente: «Mi sto rimettendo con l’italiano, non si sa mai». Poi, ha aggiunto: «Non mi precludo nulla. Sono disponibile e questo lo sanno tutti. Dopo la Coppa del Mondo non andrò in pensione».





L’avventura di Deschamps sulla panchina della Francia sembra avviarsi verso la conclusione dopo il Mondiale 2026, con il ct che lascia una porta aperta sulla possibilità di allenare la nazionale italiana.