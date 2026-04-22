Gazzetta dello Sport: “Italia, metodo Baldini: niente telefoni e ritiro “duro” per rifondare gli azzurri”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Baldini-Italia-U21-imago-interna

Gigio e i suoi fratellini. È da qui che riparte l’Italia. Nell’analisi di Fabio Licari per la Gazzetta dello Sport, prende forma una Nazionale in ricostruzione, tra fine ciclo e nuove basi da gettare, con Donnarumma pronto a fare da guida ai più giovani.

Le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia, come sottolinea Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, rappresentano un passaggio obbligato più che un obiettivo sportivo: dovevano preparare il Mondiale, diventano invece l’inizio di una nuova era. Un’occasione per costruire il futuro, con il nuovo ct ancora da scegliere.


In panchina ci sarà Silvio Baldini, alla guida dell’Under 21, pronto a portare con sé un gruppo di giovani destinati a diventare la nuova ossatura azzurra. E con loro ci sarà anche Donnarumma, che ha scelto di esserci: «Mister, io ci sono, se serve una mano», avrebbe detto al telefono, come racconta Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport.

Una scelta simbolica ma significativa. Il capitano, già campione d’Europa nel 2021, torna a fare da punto di riferimento in un momento di transizione, proprio come accadde nel passaggio tra Ventura, Di Biagio e Mancini.

L’idea è chiara: puntare su un gruppo giovane, con alcuni elementi già pronti per il salto. Tra questi spiccano Pisilli, Esposito e Palestra, già nel giro dei grandi e destinati a essere protagonisti anche nel prossimo ciclo.

Il possibile assetto tattico è un 4-3-3, con Donnarumma tra i pali e un mix di giovani talenti pronti a mettersi in mostra. Come evidenzia Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, non è detto che il futuro ct rivoluzioni tutto, ma alcuni nomi saranno inevitabilmente centrali nel progetto.

Il ritiro, però, sarà in pieno stile Baldini: niente privilegi, camere condivise e disciplina ferrea. «Nessuno avrà la stanza singola, portieri in tripla. Orari rigidi e niente telefonini», un ritorno a un calcio essenziale, lontano dalle comodità.

Un nuovo inizio, con Donnarumma a fare da ponte tra passato e futuro. Perché l’Italia, anche senza Mondiale, deve ripartire subito.

Altre notizie

Giovanni-Malagò-1280x720-1

Malagò dopo l’incontro con i club di Serie A: «Ognuno ha considerazioni diverse»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
Leo Bonucci (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Bonucci sogna Guardiola ct: «Sarebbe una rivoluzione»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
Roberto Mancini (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Mancini: «Il calcio è fatto anche di momenti difficili. Malagò? Non so se sia la persona giusta»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
delaurentiis-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Presidenza FIGC, De Laurentiis: «Abete non adatto, meglio Malagò»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
premio internazionale 'Il bello del calcio'

Abodi: «Non vedo convergenza sull’obiettivo, serve più di un presidente in questo momento»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
Simonelli

Simonelli: «Non vorremmo rinunciare agli Europei perché non abbiamo gli stadi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Presidenza FIGC, Malagò: «Alcuni club di A hanno chiesto la mia disponibilità già prima della Bosnia»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
premio internazionale 'Il bello del calcio'

Abodi avverte la FIGC: «L’esperienza contro la Bosnia rischia di non avere senso»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
delaurentiis-lapresse-ilovepalermocalcio.com

De Laurentiis: «Conte in azzurro? Non mi abbandonerà mai all’ultimo minuto»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Allegri

Gazzetta dello Sport: “Allegri-Nazionale, quotazioni in risalita”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
7483bdfa64553d9a3fb759c50fc9bfa5-61983-oooz0000

Presidenza FIGC: i risultati della prima votazione

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Presidenza FIGC: Malagò in vantaggio, ma non c’è ancora l’unanimità

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Baldini-Italia-U21-imago-interna

Gazzetta dello Sport: “Italia, metodo Baldini: niente telefoni e ritiro “duro” per rifondare gli azzurri”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
abodi

Gazzetta dello Sport: “Abodi accelera: «Entro l’estate una legge per cambiare il calcio»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Screenshot 2026-04-22 081956

Gazzetta dello Sport: “Leotta: «Mondiale storico, ma l’Italia mancherà. Sogno il Catania in B»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
semplici sampdoria

Serie B, Semplici: «Salvezza a 42 punti. Pressione decisiva nel finale»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Palermo Bari 1-0 (35) longo

Gazzetta dello Sport: “Serie B, lotta salvezza da brividi: «È un inferno, decide tutto l’ultima giornata»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026