Amichevoli Nazionali: Germania avanti 1-0 sulla Finlandia all’intervallo. Pohjanpalo e Joronen in panchina

Si è appena conclusa la prima frazione di gioco del match amichevole tra Germania e Finlandia. Vanno al riposo in vantaggio per 1-0 i tedeschi, grazie alla rete di Undav. Mentre, solo panchina al momento per i due rosanero Joel Pohjanpalo e Jesse Joronen.

Cominciano bene il match i padroni di casa: al 8′ Undav controlla un preciso passaggio in area e prova la conclusione, Hradecky intuisce tutto e riesce a parare. Al 19′ ci prova nuovamente la Germania, con Wirtz che tenta la conclusione da fuori area ma non batte il portiere avversario.





Al 34′ la formazione di Nagelsmann passa in vantaggio: Undav sfrutta uno splendido cross dalla sinistra di Kimmich e trova l’incornata vincente portando in vantaggio la sua squadra. Primo tempo positivo per i tedeschi, che vanno dunque al riposo avanti per 1-0