Juve Stabia, due offerte per il club: il 3 giugno l’udienza chiave

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Ancora incerto il futuro della Juve Stabia, con i recenti problemi societari che potrebbero condizionare l’avvenire del club. Secondo quanto riportato da Stabia Channel, il 3 giugno, davanti alla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli, si terrà l’udienza che potrebbe disegnare le sorti delle Vespe.

All’incontro prenderanno parte gli amministratori giudiziari Ferrara e Scarpa, il questore di Napoli Maurizio Agricola e i magistrati del pool anticamorra e della Direzione nazionale antimafia. Convocato anche Francesco Agnello, rappresentante della Stabia Capital Srl, società destinataria del sequestro delle quote del club disposto dalla Polizia di Stato l’8 maggio scorso.


Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, ci sono due proposte concrete: quella dellaDomus Srlrappresentata da Alfredo Guerri, e quella della Swiss Gulf Holding Srlriconducibile a Zeljko Jelenkovic. Presenti sullo sfondo anche imprenditori locali, pronti a subentrare come sponsor.

Le scadenze per il prossimo campionato di Serie B scadranno giorno 16 giugno, data che rappresenta una scadenza invalicabile che la FIGC non ammette di prorogare.

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