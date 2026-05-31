Corriere dello Sport: “Modena, torna Bonato. Pecchia in pole per la panchina”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 31, 2026
bonato

Il Modena riparte dal passato per costruire il proprio futuro. Come riporta il Corriere dello Sport, il club gialloblù ha individuato in Nereo Bonato il nuovo direttore sportivo, affidandogli il compito di guidare il progetto che punta con decisione alla promozione in Serie A.

Per il dirigente veronese si tratta di un ritorno in Emilia. Bonato, ancora formalmente sotto contratto con il Cagliari fino al 30 giugno, sta lavorando per liberarsi anticipatamente dal club sardo e iniziare subito la sua nuova avventura. Un indizio importante è arrivato dalla sua presenza a Savignano sul Panaro, dove ha assistito insieme al presidente Carlo Rivetti e al direttore generale Andrea Catellani alla finale playoff della Primavera 2.


Come ricorda il Corriere dello Sport, la prima esperienza di Bonato a Modena risale alla stagione 2006/07, un’annata di profondo rinnovamento per il club canarino. Successivamente il dirigente ha costruito una carriera importante tra Sassuolo, Udinese, Cremonese e Cagliari, contribuendo anche alla storica prima promozione in Serie A del Sassuolo.

Ora la sua missione sarà rilanciare le ambizioni del Modena, partendo dalla scelta dell’allenatore e dalla costruzione della nuova rosa.

Secondo il Corriere dello Sport, il primo nome sulla lista per la panchina è quello di Fabio Pecchia. L’ex tecnico di Parma, Cremonese e Verona rappresenta il profilo ideale per un club che vuole puntare senza mezzi termini alla massima serie.

Pecchia può vantare tre promozioni in Serie A conquistate negli ultimi anni e gode della piena stima di Bonato, che da tempo apprezza le sue qualità nella gestione del gruppo e nella costruzione di squadre vincenti.

La proprietà Rivetti, dopo diverse stagioni di crescita e consolidamento, sembra ormai pronta a uscire allo scoperto. L’obiettivo dichiarato è la Serie A e l’accoppiata Bonato-Pecchia potrebbe rappresentare il primo passo di un nuovo ciclo ambizioso.

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