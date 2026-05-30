Giornale di Sicilia: “Palermo, le ultime sul futuro di Corona e Vasic”

Il mercato in uscita del Palermo potrebbe non fermarsi ai nomi già individuati nelle ultime settimane. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero continua a valutare diverse situazioni e il numero delle partenze potrebbe aumentare sensibilmente durante l’estate.

Tra i calciatori destinati a lasciare temporaneamente la Sicilia c’è Corona. L’attaccante classe 2004, considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio rosanero, dovrebbe partire in prestito per trovare continuità e accumulare esperienza in un campionato che possa garantirgli maggiore spazio.





Qualora si concretizzassero tutte le operazioni già delineate, il Palermo arriverebbe ad almeno sette uscite tra mancati riscatti, scadenze di contratto e cessioni. Un numero destinato probabilmente a crescere, visto che restano ancora diverse posizioni da definire.

Uno dei casi più delicati riguarda Vasic. Il centrocampista serbo, pur non essendo mai diventato un titolare fisso, nel corso dell’ultima stagione ha trovato spazio in diversi momenti del campionato, mostrando segnali di crescita che non sono passati inosservati.

La sua situazione, però, è cambiata rispetto al passato. Essendo un classe 2002, infatti, non rientrerà più nella categoria degli under e andrà ad occupare uno slot nella lista degli over. Un aspetto che inevitabilmente inciderà sulle valutazioni della società nella costruzione della rosa.

Il Palermo dovrà quindi decidere se continuare a puntare su Vasic come elemento di prospettiva oppure se indirizzarlo verso una nuova esperienza. Una riflessione che si inserisce nel più ampio lavoro di riassetto dell’organico che Carlo Osti e Filippo Inzaghi stanno portando avanti in vista della stagione 2026/27.