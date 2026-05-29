Pedullà: “Verona, D’Aversa e Gilardino in pole per la panchina. L’Hellas prepara la ripartenza”

Il Verona accelera le valutazioni per individuare il nuovo allenatore in vista della stagione 2026/27. Dopo la retrocessione in Serie B, il club scaligero punta a costruire un progetto ambizioso con l’obiettivo dichiarato di tornare immediatamente nella massima serie.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, sono soprattutto due i profili che stanno catalizzando l’attenzione della dirigenza gialloblù: Roberto D’Aversa e Alberto Gilardino.





D’Aversa rappresenta un nome già noto negli ambienti dell’Hellas. Come ricorda Alfredo Pedullà, il tecnico era stato contattato già alla fine dello scorso gennaio, quando il Verona stava valutando l’esonero di Zanetti. In quell’occasione l’allenatore preferì declinare la proposta. Oggi il suo futuro resta ancora da definire, ma la priorità del tecnico sarebbe quella di continuare ad allenare in Serie A. Sullo sfondo resta anche la situazione legata al Torino.

Parallelamente, il Verona continua a monitorare con attenzione Alberto Gilardino. L’ex tecnico del Genoa è particolarmente apprezzato dalla dirigenza scaligera e, secondo Alfredo Pedullà, la trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni.

La scelta del nuovo allenatore rappresenterà il primo tassello della ricostruzione gialloblù. L’obiettivo dell’Hellas è chiaro: allestire una squadra competitiva e recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie B.