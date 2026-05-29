Nazionale, Baldini attacca il sistema: «Troppi dirigenti pensano ai propri interessi, servono persone serie»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
Baldini-Italia-U21-imago-interna

Silvio Baldini non usa giri di parole. Nel corso della conferenza stampa che ha aperto il raduno della Nazionale italiana in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, il commissario tecnico ad interim ha lanciato un duro affondo contro il sistema calcio italiano, affrontando anche i temi legati alle convocazioni e al futuro della panchina azzurra.

L’allenatore toscano ha puntato il dito contro la gestione del movimento calcistico italiano: «Il calcio italiano è in mano a dirigenti che pensano ai propri interessi e non alla crescita del gioco del calcio. Si punta a fare mercato con giocatori anziani e non con i giovani perché questo aiuta a fare i propri interessi. Non mi devo nascondere, sono cose che ho sempre detto. Alcune persone le chiamo “lestofanti” e spesso questi hanno in mano le redini di questo gioco. Finché non avremo dirigenti seri sarà un problema».


Baldini ha poi raccontato il rapporto con Gianluigi Donnarumma, uno dei pochi senatori ad aver preso contatto con lui dopo la nomina: «È stato l’unico a contattarmi dandomi disponibilità e a me non è parso vero. Il messaggio è chiaro: il calcio italiano vuole vedere un cambiamento. Sono veramente convinto che i ragazzi faranno benissimo. Con l’Under 21 abbiamo visto che il gruppo è coeso e ha margini di miglioramento. In più c’è l’aggiunta di due grandi giocatori come Donnarumma e Pio Esposito».

Sul proprio futuro, Baldini ha mantenuto un profilo basso, ribadendo la fiducia nel merito e nei risultati: «Penso che per allenare la Nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l’ho. Oggi molti tifosi fanno il tifo perché vedono un cambiamento, ma io non faccio il pavone. Ho la possibilità di fare l’Europeo Under 21 e magari vincerlo, le Olimpiadi e magari vincerle. A quel punto avrei speranza. Io credo nel merito, non nei colpi di fortuna».

Il tecnico ha infine spiegato la logica delle sue convocazioni: «Farò queste due partite che spero siano di aiuto. Chi arriverà dopo di me deve sapere anche quale sia il lavoro dell’Under 21. Ho convocato il mio gruppo e due giocatori di livello come Donnarumma e Pio Esposito perché vedo la possibilità di averli anche in funzione delle Olimpiadi».

Altre notizie

Coppa Italia Napoli Palermo 5-0 (93)

Gazzetta dello Sport: “Italia, corsa al nuovo ct: Conte favorito, Mancini resta l’alternativa”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
Baldini-Italia-U21-imago-interna

Corriere dello Sport: “Italia, anno folle in panchina: ora tocca a Baldini. Mancini resta in pole per il futuro”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
abodi

Abodi chiude al ripescaggio dell’Italia ai Mondiali: «Non sarebbe opportuno»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
belgio-generazione-doro

Paura in Belgio, vasto incendio nella zona industriale a ridosso del centro federale

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
Baldini-Italia-U21-imago-interna

Italia, i convocati di Baldini per le amichevoli di giugno

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
silvio-baldini-italy-u21-1762518563-182299

Gazzetta dello Sport: “Italia, Baldini vara la nuova Nazionale: i convocati per Lussemburgo e Grecia. Quante sorprese”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
Coppa Italia Napoli Palermo 5-0 (92)

Gazzetta dello Sport: “Nazionale, Conte torna in corsa: Malagò studia il nuovo ct”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
31eb36a9cb

Corriere dello Sport: “Italia, riecco Mancini: il ct del riscatto torna in corsa”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
deschamps-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Deschamps: «CT dell’Italia? Sono disponibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
Baldini-Italia-U21-imago-interna

Baldini shock: «In Nazionale porto solo l’Under 21. I big? Vorranno staccare la spina»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
Screenshot 2026-05-06 081534

Gazzetta dello Sport: “Zampolli spinge l’Italia al Mondiale: pressing su Infantino per il posto dell’Iran”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Screenshot 2026-05-03 090000

Tuttosport: “Malagò-Mancini, intreccio decisivo: il Mancio torna in corsa per la Nazionale”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026

Ultimissime

Baldini-Italia-U21-imago-interna

Nazionale, Baldini attacca il sistema: «Troppi dirigenti pensano ai propri interessi, servono persone serie»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
CASTORI

Sudtirol, Castori a un passo dall’addio

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
palermo parma serie b 0-0 (87) pecchia

Modena, per la panchina salgono le quotazioni di Pecchia

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
daversa-ansa-ilovepalermocalcio.com

Hellas Verona, ipotesi D’Aversa per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
FERRERO

Bari, ipotesi Ferrero per l’acquisto del club

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026