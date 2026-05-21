Gazzetta dello Sport: “Nazionale, Conte torna in corsa: Malagò studia il nuovo ct”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
Coppa Italia Napoli Palermo 5-0 (92)

Manca poco più di un mese alle elezioni federali che dovranno scegliere il nuovo presidente della Figc e, inevitabilmente, anche il futuro commissario tecnico della Nazionale torna al centro del dibattito. Nel focus firmato da Elisabetta Esposito sulla Gazzetta dello Sport, emerge un quadro ancora apertissimo sia sul fronte politico sia su quello tecnico, con Giovanni Malagò e Giancarlo Abete pronti a contendersi la guida della Federazione.

Nel racconto di Elisabetta Esposito per la Gazzetta dello Sport, Malagò viene indicato come il favorito grazie a un consenso che avrebbe già superato il 50% delle preferenze. Entrambi i candidati, però, avrebbero inserito nei rispettivi programmi il rilancio della Nazionale italiana, tema che passa inevitabilmente dalla scelta del nuovo ct.


Secondo quanto riportato da Elisabetta Esposito sulla Gazzetta dello Sport, Malagò sarebbe perfettamente consapevole del peso specifico della decisione. «Non possiamo permetterci di sbagliare», avrebbe spiegato l’ex presidente del Coni, sottolineando come i risultati della Nazionale influenzino inevitabilmente anche il giudizio politico sulla gestione federale.

Nel focus della Gazzetta dello Sport firmato da Elisabetta Esposito viene chiarito anche il percorso che porterà alla nomina del futuro commissario tecnico. L’assemblea elettiva è fissata per il 22 giugno e soltanto successivamente si entrerà concretamente nella fase operativa. Lo Statuto Figc prevede infatti confronti con il Coni e soprattutto con il Consiglio federale prima di procedere alla scelta definitiva.

Uno dei temi più caldi riguarda anche la possibile creazione di una figura forte all’interno del Club Italia. Come racconta ancora Elisabetta Esposito sulla Gazzetta dello Sport, Aic e Aiac vedrebbero in Paolo Maldini il profilo ideale per affiancare il futuro presidente federale nella gestione dell’area tecnica e nella scelta del nuovo ct.

Sul fronte panchina, invece, il nome che sta tornando con forza è quello di Antonio Conte. L’addio al Napoli avrebbe infatti rilanciato le quotazioni dell’ex commissario tecnico, che non ha nascosto il proprio interesse verso un eventuale ritorno in azzurro. «È giusto che il mio nome faccia parte della rosa dei candidati. Sono già stato sulla panchina dell’Italia, conosco l’ambiente», ha dichiarato Conte.

La Gazzetta dello Sport evidenzia inoltre come il nuovo presidente dovrà prima valutare la situazione economica della Figc prima di avviare vere trattative. Proprio per questo restano vive anche altre opzioni di altissimo livello.

Tra queste ci sono Roberto Mancini, pronto a riabbracciare l’azzurro dopo l’addio del 2023, e Pep Guardiola, destinato a chiudere la propria lunghissima esperienza al Manchester City. Mancini avrebbe già aperto pubblicamente a un ritorno: «Si tornerebbe sempre dove si è stati felici». Guardiola, invece, rappresenterebbe il grande sogno capace di infiammare tutto l’ambiente federale.

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