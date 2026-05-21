Palermo-Catanzaro, il figlio di Polito: «Ci vediamo in finale»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
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Non si placano le polemiche dopo la semifinale playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro. Nelle ore successive alla qualificazione dei giallorossi, Vincenzo Polito — figlio del direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito — ha pubblicato una Instagram Stories destinata a far discutere.

Nel post social, pubblicato durante il viaggio di ritorno verso Catanzaro dopo la trasferta del “Renzo Barbera”, Vincenzo Polito appare sorridente accompagnando la foto con la frase: «Ci vediamo in finale», seguita da due emoticon del bicipite.


Un messaggio che ha immediatamente acceso le reazioni dei tifosi sui social, soprattutto alla luce del clima tesissimo vissuto durante la semifinale playoff tra Palermo e Catanzaro e delle polemiche esplose dopo gli episodi avvenuti nella tribuna autorità del Barbera.

Vincenzo Polito, oltre a essere il figlio del ds giallorosso Ciro Polito, è anche un calciatore professionista. Attualmente è tesserato con gli Hamrun Spartans, club che milita nel campionato maltese.

Il Catanzaro, dopo aver eliminato il Palermo grazie al 3-0 dell’andata difeso nel ritorno del Barbera, affronterà ora il Monza nella finale playoff di Serie B.

Palermo-Catanzaro, caos in tribuna al Barbera: Polito perde la calma durante la rissa

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