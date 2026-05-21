Repubblica: “Palumbo sfortunato, Johnsen arma in più. Le pagelle di Palermo-Catanzaro”

Repubblica Palermo premia la prova del Palermo nonostante l’eliminazione dalla semifinale playoff di Serie B contro il Catanzaro. Nelle pagelle firmate da Massimo Norrito spiccano soprattutto le prestazioni di Joronen, Johnsen, Palumbo e Pohjanpalo, protagonisti della vittoria per 2-0 del Barbera.

Secondo Massimo Norrito su Repubblica Palermo, il migliore tra i rosanero è stato Joronen, valutato 7: «Il Catanzaro tira soprattutto da fuori e lui c’è sempre. Bravissimo nella ripresa sulla conclusione di Cassandro e a salvare sull’errore a centrocampo di Palumbo».





Buona prova anche per Johnsen, altro 7 in pagella per Repubblica Palermo: «È il valore aggiunto del Palermo. La mossa che porta scompiglio nella difesa del Catanzaro. Si sistema sulla sinistra e si destreggia benissimo andando al cross e anche al tiro. Pigliacelli gli nega la gioia del gol».

Massimo Norrito su Repubblica Palermo assegna 7 anche a Palumbo: «Pronti via sembra essere il giocatore più in palla all’inizio. Si guadagna e batte il calcio di punizione dal quale nasce il gol di Pohjanpalo e, nel complesso, è sempre nel vivo del gioco. Sfortunato quando colpisce il palo».

Stesso voto anche per Pohjanpalo, autore del gol che ha acceso il sogno rimonta: «Il suo gol numero 25 illude i 34mila del Barbera. Si batte come un leone e rappresenta una minaccia continua per la difesa avversaria».

Tra le sufficienze alte spiccano anche Ceccaroni e Rui Modesto, entrambi valutati 6,5. Repubblica Palermo sottolinea come Ceccaroni sia stato «molto più deciso e determinato rispetto alla partita d’andata», mentre Rui Modesto «entra subito in partita, spinge molto e riaccende le speranze dei rosanero con un gol a un minuto dal novantesimo».

Voto 6,5 anche per Segre: «Fa schermo davanti alla difesa insieme a Ranocchia. Il compito non è facile e richiede tanto sacrificio e buone ripartenze». Stesso giudizio per Ranocchia, che «prova qualche sortita in più dalle parti di Pigliacelli», fermato però dal portiere giallorosso.

Di seguito le pagelle complete di Repubblica Palermo firmate da Massimo Norrito.

PALERMO

Joronen 7: «Il Catanzaro tira soprattutto da fuori e lui c’è sempre. Bravissimo nella ripresa sulla conclusione di Cassandro e a salvare sull’errore a centrocampo di Palumbo».

Pierozzi 6: «Spinge a destra, ma deve soprattutto badare alle incursioni degli attaccanti avversari. Si fa espellere nei minuti di recupero».

Peda sv: «La sua partita dura un quarto d’ora. Esce in lacrime per un infortunio dopo aver provato a resistere per ben due volte».

Dal 15’ pt Magnani 6: «Gettato nella mischia se la cava sicuramente meglio della gara di andata. Prova anche qualche sortita in avanti».

Ceccaroni 6,5: «Molto più deciso e determinato rispetto a quanto fatto vedere nella partita di andata».

Dal 30’ st Corona sv.

Johnsen 7: «È il valore aggiunto del Palermo. La mossa che porta scompiglio nella difesa del Catanzaro».

Dal 30’ st Gyasi sv.

Segre 6,5: «Fa schermo davanti alla difesa insieme a Ranocchia».

Dal 5’ st Rui Modesto 6,5: «Entra subito in partita, spinge molto e riaccende le speranze dei rosanero con un gol a un minuto dal novantesimo».

Ranocchia 6,5: «Prova qualche sortita in più dalle parti di Pigliacelli. Il portiere del Catanzaro gli nega il gol con una gran parata».

Augello 6,5: «Le sovrapposizioni su Johnsen sono una delle cose più interessanti che mette in mostra».

Palumbo 7: «Si guadagna e batte il calcio di punizione dal quale nasce il gol di Pohjanpalo».

Le Douaron 6: «Tanta buona volontà come al solito».

Dal 1’ st Vasic 5,5: «Recupera palla, si batte, ma sbaglia veramente troppo».

Pohjanpalo 7: «Il suo gol numero 25 illude i 34mila del Barbera. Si batte come un leone».