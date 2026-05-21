Corriere dello Sport, le pagelle di Palermo-Catanzaro: “Ranocchia e Pohjanpalo i migliori dei rosanero, super Pigliacelli”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
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Il Corriere dello Sport premia Filippo Ranocchia e Joel Pohjanpalo tra le fila del Palermo nella semifinale playoff contro il Catanzaro. Come riportato dal quotidiano sportivo, il centrocampista rosanero è stato tra i più continui e pericolosi della squadra di Inzaghi, meritando un 7 in pagella insieme all’attaccante finlandese, autore del gol che ha riacceso le speranze del Barbera.

Secondo le pagelle del Corriere dello Sport, buona prova anche per Rui Modesto, entrato nella ripresa e autore del definitivo 2-0, valutato con un 6,5 così come Augello e Magnani, subentrato all’infortunato Peda dopo appena un quarto d’ora.


Tra i migliori del Catanzaro spicca invece Mirko Pigliacelli. L’ex portiere rosanero è stato decisivo con diverse parate fondamentali che hanno blindato la qualificazione dei giallorossi alla finale playoff di Serie B. Per lui il Corriere dello Sport assegna un pesante 7,5.

Sufficienza piena anche per Aquilani e Inzaghi, entrambi valutati 6,5 dal quotidiano, mentre Marcenaro riceve 5,5 in una gara molto complicata e caratterizzata da alta tensione fino agli ultimi minuti.

Di seguito le pagelle del Corriere dello Sport.

PALERMO
Joronen 6; Pierozzi 5,5, Peda sv (16’ pt Magnani 6,5), Ceccaroni 6 (30’ st Corona sv); Johnsen 6 (30’ st Gyasi sv), Segre 6 (5’ st Rui Modesto 6,5), Ranocchia 7, Augello 6,5; Le Douaron 6 (1’ st Vasic 6), Palumbo 6,5; Pohjanpalo 7.

Allenatore: Filippo Inzaghi 6,5.

CATANZARO
Pigliacelli 7,5; Cassandro 6, Antonini 5,5, Brighenti 6,5; Favasuli 6,5 (41’ st Bashi sv), Pontisso 5,5, Petriccione 6,5 (32’ st Rispoli sv), Alesi 6 (32’ st Frosinini sv); Iemmello 6 (16’ st Pompetti sv), Liberali 6,5 (1’ st Di Francesco 6); Pittarello 5,5.

Allenatore: Alberto Aquilani 6,5.

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