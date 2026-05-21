Corriere dello Sport: “Inzaghi piange. Battaglia al Barbera”

Il Palermo vince al “Renzo Barbera”, lotta fino all’ultimo secondo, sfiora una rimonta che avrebbe avuto dell’incredibile ma saluta comunque i playoff di Serie B. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Catanzaro conquista la finale resistendo all’assalto rosanero in una notte ad altissima tensione, terminata tra applausi e amarezza per la squadra di Filippo Inzaghi.

Paolo Vannini sul Corriere dello Sport sottolinea come il Palermo sia uscito dal campo applaudito dal proprio pubblico nonostante l’eliminazione: un segnale forte dopo una partita giocata con orgoglio, intensità e spirito completamente diverso rispetto al pesante 3-0 subito al “Ceravolo”. Decisivo il gol di Rui Modesto arrivato soltanto all’89’, troppo tardi per completare una rimonta che il Barbera aveva iniziato a sognare fin dai primi minuti grazie alla rete lampo di Pohjanpalo.





Nel racconto di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport emerge soprattutto il clamoroso avvio di ripresa del Palermo. I rosanero, infatti, nel primo quarto d’ora del secondo tempo hanno costruito almeno quattro occasioni nitide per riaprire totalmente la qualificazione. Il palo colpito da Palumbo, le straordinarie parate dell’ex Pigliacelli su Ranocchia e Johnsen e il colpo di testa di Vasic terminato di poco a lato hanno lasciato al Palermo un enorme rimpianto.

Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, il vero rimorso della squadra di Inzaghi resta soprattutto la prestazione dell’andata: «Il rammarico è per l’andata giocata senza anima, non certo per la prova di ieri». Una considerazione che sintetizza perfettamente il doppio volto mostrato dai rosanero nelle due semifinali playoff.

Il Corriere dello Sport evidenzia anche la maturità mostrata dal Catanzaro di Aquilani, capace di soffrire senza mai perdere lucidità. I giallorossi hanno interpretato una gara di contenimento ma senza rinunciare completamente al proprio gioco, riuscendo a reggere l’urto di un Palermo spinto da oltre 33 mila tifosi.

Paolo Vannini sul Corriere dello Sport racconta inoltre come Inzaghi abbia tentato il tutto per tutto, inserendo progressivamente uomini offensivi e chiedendo sacrificio totale ai suoi giocatori. Ma nonostante l’assalto finale e il forcing disperato del Barbera, ogni tentativo si è rivelato vano.

Il Catanzaro vola così in finale playoff di Serie B, mentre il Palermo chiude tra gli applausi una stagione che lascia grandi rimpianti e la sensazione di essere arrivato a un passo dall’impresa.