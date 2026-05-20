Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Bani: «Abbiamo un grande rammarico»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
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Mattia Bani, difensore del Palermo, è intervenuto nella sala stampa del “Renzo Barbera” al termine della semifinale playoff contro il Catanzaro, che ha sancito l’eliminazione dei rosanero dalla corsa alla Serie A. Il centrale ha parlato con amarezza della doppia sfida contro i calabresi, soffermandosi anche sulle sue condizioni fisiche.

«Abbiamo un grande rammarico. Ci tenevamo a portare il risultato a casa», ha dichiarato Bani dopo il successo per 2-0 che però non è bastato al Palermo per ribaltare il 3-0 subito all’andata al “Ceravolo”.


Il difensore rosanero ha poi voluto elogiare il gruppo di Filippo Inzaghi: «I miei compagni sono stati fantastici, sono orgoglioso di loro. Abbiamo sbagliato la partita di andata». Un riferimento chiaro alla pesante sconfitta maturata in Calabria, decisiva nell’economia della semifinale playoff.

Bani ha anche spiegato il motivo della sua assenza dal campo: «Per quanto riguarda me ho avuto un infortunio non gravissimo ma già prima di Venezia sapevo che non avrei finito la stagione. Speravo di recuperare ma non mi sono mai allenato con la squadra. È andata male. Per questo non ho giocato».

Il difensore ha raccontato anche la sofferenza vissuta osservando la partita dalla tribuna: «La partita da fuori l’ho vissuta male. Sapevo già da giorni che non avrei potuto giocare questa partita».

Infine, dalla sala stampa del Barbera, Bani ha indicato quale dovrà essere il punto di ripartenza del Palermo dopo l’eliminazione dai playoff: «Bisogna ripartire dallo spirito che abbiamo avuto. Abbiamo fatto un campionato importante. Siamo un gruppo che vuole fare del suo meglio. Ripartiremo da questo. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo. È logico che ci aspettavamo un risultato diverso. Il calcio è questo».

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