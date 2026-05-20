Palermo-Catanzaro, coreografia speciale per Alessia: “Diamogli l’ultimo saluto”

La Curva Nord del Palermo si prepara a trasformare il “Renzo Barbera” in uno scenario carico di emozione in occasione della semifinale playoff contro il Catanzaro. Attraverso un comunicato diffuso sui social, il tifo organizzato rosanero ha annunciato che la coreografia prevista questa sera sarà dedicata ad Alessia, invitando tutto lo stadio alla massima partecipazione e al rispetto delle indicazioni fornite dagli ultras.

La scenografia prenderà il via subito dopo il riscaldamento delle squadre, nel momento in cui i giocatori rientreranno negli spogliatoi. “Loro saranno gli unici a non vederla”, si legge nel messaggio pubblicato dalla Curva Nord Palermo, che ha chiesto ai tifosi “il massimo silenzio” durante la preparazione della coreografia.





Nel comunicato vengono fornite istruzioni precise ai presenti in gradinata: i cartoncini non dovranno essere spostati né aperti prima del segnale stabilito, che coinciderà con l’inizio della musica scelta come sottofondo della scenografia. Gli ultras hanno inoltre invitato i tifosi a restare in piedi soltanto durante l’esecuzione della coreografia, sottolineando l’importanza della collaborazione di tutto il settore.

Il messaggio si conclude con un appello particolarmente toccante rivolto all’intero popolo rosanero: “Vi chiediamo il massimo impegno, fatelo per Alessia. Diamogli l’ultimo saluto”. Una dedica che renderà ancora più intensa l’atmosfera del Barbera in una notte già carica di tensione e significato sportivo.