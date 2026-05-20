Gazzetta dello Sport: “Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni: Inzaghi punta sul tridente con Le Douaron”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
palermo sudtirol3-0 (8) le douaron bani ranocchia

Il Palermo si gioca tutto davanti al pubblico del “Renzo Barbera” e Filippo Inzaghi sembra intenzionato a schierare una formazione offensiva per tentare la rimonta contro il Catanzaro. Secondo le probabili formazioni pubblicate dalla Gazzetta dello Sport, i rosanero dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1 affidandosi al talento di Palumbo, Johnsen e Le Douaron alle spalle di Pohjanpalo.

Davanti a Joronen agiranno Bani e Ceccaroni al centro della difesa, con Rui Modesto e Augello sulle corsie laterali. In mezzo al campo spazio alla coppia Segre-Ranocchia, chiamata a garantire equilibrio in una gara da affrontare all’attacco fin dai primi minuti.


Il Catanzaro di Aquilani dovrebbe invece confermare il collaudato 3-4-2-1 che ha dominato la sfida d’andata. Pigliacelli guiderà la difesa composta da Brighenti, Antonini e Cassandro, mentre a centrocampo ci saranno Pontisso e Petriccione con Alesi e Favasuli sugli esterni. In avanti confermato il tandem formato da Liberali e Iemmello alle spalle di Pittarello.

La sfida del Barbera rappresenta un crocevia decisivo della stagione: il Palermo proverà ad aggredire subito la gara sfruttando la spinta degli oltre 30 mila tifosi attesi sugli spalti, mentre il Catanzaro cercherà di gestire il vantaggio maturato al “Ceravolo” senza rinunciare alla propria identità offensiva.

PALERMO (4-2-3-1):
Joronen; Rui Modesto, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Le Douaron, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.

A disposizione:
Gomis, Magnani, Bereszynski, Pierozzi, Peda, Veroli, Blin, Gyasi, Giovane, Vasic, Gomes, Corona.

Diffidati:
Augello, Pierozzi, Ranocchia.

CATANZARO (3-4-2-1):
Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Cassandro; Alesi, Pontisso, Petriccione, Favasuli; Liberali, Iemmello; Pittarello.
Allenatore: Aquilani.

A disposizione:
Marietta, Bashi, Jack, Verrengia, Frosinini, Pompetti, Rispoli, Buglio, D’Alessandro, Nuamah, Oudin, Di Francesco.

Arbitro:
Marcenaro.

Assistenti:
Scatragli, Palermo.

Quarto uomo:
Collu.

VAR:
Ghersini.

AVAR:
Di Paolo.

Stadio:
Renzo Barbera.

Ore:
20:00.

TV:
DAZN, LaB.

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