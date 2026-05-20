Gazzetta dello Sport: “Catanzaro per la storia. Al Palermo serve solo un miracolo”

Il coraggio del Palermo contro le certezze del Catanzaro. È questa la chiave della semifinale playoff di ritorno che andrà in scena al “Renzo Barbera”, dove i rosanero proveranno a ribaltare il pesantissimo 3-0 subito all’andata. Come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il Catanzaro arriva alla sfida nel momento migliore della stagione dopo aver infilato due vittorie consecutive per 3-0 nei playoff, prima contro l’Avellino e poi contro il Palermo: un risultato mai riuscito a nessuno nella storia degli spareggi di Serie B.

Secondo quanto evidenzia Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la squadra di Aquilani ha trovato nei playoff quella continuità offensiva che durante la regular season era emersa solo a tratti. Adesso, però, il Catanzaro dovrà difendere il largo vantaggio del “Ceravolo” senza snaturare la propria identità, continuando a giocare con personalità e qualità per conquistare la prima finale playoff della sua storia.





Dall’altra parte servirà una vera impresa al Palermo di Filippo Inzaghi. Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport sottolinea come all’andata i rosanero abbiano offerto probabilmente la peggior prestazione stagionale proprio nel momento più importante. Adesso serviranno intensità, qualità e soprattutto il sostegno del pubblico più numeroso della Serie B per tentare qualcosa che nei playoff non si è mai visto.

Nel racconto di Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il Palermo sembra orientato verso un assetto ultra offensivo con il 4-2-3-1. Bani tornerà al centro della difesa, mentre sulla fascia destra resta aperto il ballottaggio tra Rui Modesto e Pierozzi. Sulla trequarti dovrebbero agire Le Douaron, Palumbo e Johnsen alle spalle di Pohjanpalo, autentico riferimento offensivo dei rosanero.

Inzaghi continua a credere nella rimonta e ha caricato l’ambiente alla vigilia della sfida: “La squadra butterà il cuore oltre l’ostacolo e so che possiamo farcela, lo vedo negli occhi dei ragazzi”. Il tecnico ha poi ricordato il percorso costruito durante l’anno: “Abbiamo bisogno della certezza di quello che ci ha dato questa stagione, 72 punti li abbiamo fatti noi. Tante partite le abbiamo vinte in casa, anche con tre gol di scarto”. Parole riportate da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, che evidenziano la fiducia dell’allenatore nella spinta del Barbera: “Abbiamo uno stadio che non ha nessuno, sarà una bolgia”.

Il pubblico rosanero risponderà presente con oltre 30 mila spettatori attesi sugli spalti. Nella serata precedente alla gara, circa mille tifosi hanno raggiunto il ritiro della squadra tra cori, fumogeni e applausi per caricare il gruppo di Inzaghi in vista della sfida decisiva.

Sul fronte Catanzaro, invece, Aquilani sembra intenzionato a confermare la formazione che ha dominato la gara d’andata. Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport spiega come Liberali e Iemmello agiranno ancora alle spalle di Pittarello nel 3-4-2-1 giallorosso. L’unico dubbio riguarda Alesi, favorito ancora su Di Francesco. Anche Aquilani mantiene alta l’attenzione: “Ci aspetta una partita molto complicata e ricordiamoci che non abbiamo ancora fatto nulla”.